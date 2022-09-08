Колготки и леггинсы — hot or not? Как носить самые спорные предметы гардероба

Давайте признаемся честно: робкие мысли о колготках закрадываются с первым дуновением осени, но как их носить, чтобы не выглядеть глупо, непонятно до сих пор. Несмотря на свою повсеместную популярность, этот предмет гардероба все еще числится сомнительным.
Saint Laurent Pre-Fall 2022
Общепринятое правило о том, что голые ноги всегда лучше, отменяется суровым петербургским сентябрем. К тому же, в этом сезоне наметился тектонический сдвиг: дизайнеры и колготки наконец подружились и предлагают нам много вариантов стилизации.
Рекомендуем больше ничего не стесняться и обзавестись несколькими парами классных колготок и леггинсов из нашей подборки.
Классика
Выбор, с которым в этом сезоне трудно ошибиться — черный полупрозрачный капрон. К нему в пару дизайнеры предлагают длину мини и обувь в тон.
От чего точно стоит отказаться, так это от колготок с лого: их мы носили в прошлом сезоне и прячем в ящик еще несколько лет.
Еще один стопроцентный вариант — плотные матовые колготки. В таких мы видели моделей на показе показах Khaite и Proenza Shouler, а Valentino показал эффектные монолуки с экстремальным мини.
Цветные
Вариант для смелых — колготки ярких оттенков. Учиться интегрировать их в осенние образы мы будем у звезд стритстайла, мастеров неожиданных сочетаний.
Ажурные
Добавить сексуальность и акцентировать внимание на ногах можно с помощью ажурных колготок. Посмотрите, как Александро Микеле стилизовал с ними и вечернее платье и юбку длины миди. Всегда приятно вспомнить 1980-е.
Дикий арт
Абсолютный тренд сезона — колготки с абстрактными узорами и необычными текстурами, как на показе Diesel. Предлагаем сделать их частью яркого образа или выбрать в качестве акцента к монохромному наряду: скучно не будет.
Diesel Fall 2022 ready-to-wear
С блеском и переливами
Да, так можно было. Искрометные вещи снова в ходу, люрекс и переливы больше никого не портят. Важно соблюдать режим дозирования: держите ваше сиятельство в узде. Колготки лучше выбирайте в необычных оттенках. Мы уже заметили сверкающие голубые (в мужской!) коллекции Acne Studios и золотистые с люрексом у Gucci.
Acne Studios Spring 2023 menswear
Леггинсы
Леггинсы — способ заменить колготки на более экологичный вариант. Во-первых, их не надо так часто стирать. Во-вторых, ткань плотнее, а значит вы проносите их дольше. К тому же в коллекциях российских брендов есть множество удлиненных вариантов, которые будут выглядеть точно как колготки, так что никто ничего не заметит.
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