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Колготки и леггинсы — hot or not? Как носить самые спорные предметы гардероба

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Давайте признаемся честно: робкие мысли о колготках закрадываются с первым дуновением осени, но как их носить, чтобы не выглядеть глупо, непонятно до сих пор. Несмотря на свою повсеместную популярность, этот предмет гардероба все еще числится сомнительным.

Saint Laurent Pre-Fall 2022

Общепринятое правило о том, что голые ноги всегда лучше, отменяется суровым петербургским сентябрем. К тому же, в этом сезоне наметился тектонический сдвиг: дизайнеры и колготки наконец подружились и предлагают нам много вариантов стилизации.

Рекомендуем больше ничего не стесняться и обзавестись несколькими парами классных колготок и леггинсов из нашей подборки.

Классика

Выбор, с которым в этом сезоне трудно ошибиться — черный полупрозрачный капрон. К нему в пару дизайнеры предлагают длину мини и обувь в тон.

От чего точно стоит отказаться, так это от колготок с лого: их мы носили в прошлом сезоне и прячем в ящик еще несколько лет.

Sportmax Fall 2022 ready-to-wear

Puppets and Puppets Fall 2022 ready-to-wear

Еще один стопроцентный вариант — плотные матовые колготки. В таких мы видели моделей на показе показах Khaite и Proenza Shouler, а Valentino показал эффектные монолуки с экстремальным мини.

Khaite Fall 2022 ready-to-wear

Khaite Fall 2022 ready-to-wear

Proenza Shouler Fall 2022 ready-to-wear

Proenza Shouler Fall 2022 ready-to-wear

Valentino Fall 2022 ready-to-wear

Calzedonia, 1299 руб.

Wolford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 300 руб.

Calzedonia, 1699 руб.

Цветные

Вариант для смелых — колготки ярких оттенков. Учиться интегрировать их в осенние образы мы будем у звезд стритстайла, мастеров неожиданных сочетаний.

Phil Oh

Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022

Phil Oh

Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022

Phil Oh

Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022

Calzedonia, 799 руб.

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 250 руб.

Ажурные

Добавить сексуальность и акцентировать внимание на ногах можно с помощью ажурных колготок. Посмотрите, как Александро Микеле стилизовал с ними и вечернее платье и юбку длины миди. Всегда приятно вспомнить 1980-е.

Gucci Fall 2022 ready-to-wear

Gucci Fall 2022 ready-to-wear

Calzedonia, 1699 руб.

Calzedonia, 1699 руб.

Дикий арт

Абсолютный тренд сезона — колготки с абстрактными узорами и необычными текстурами, как на показе Diesel. Предлагаем сделать их частью яркого образа или выбрать в качестве акцента к монохромному наряду: скучно не будет.

Diesel Fall 2022 ready-to-wear

Dries Van  Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 62 700 руб.

Nensi Dojaka, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 36 820 руб.

С блеском и переливами

Да, так можно было.  Искрометные вещи снова в ходу, люрекс и переливы больше никого не портят. Важно соблюдать режим дозирования: держите ваше сиятельство в узде. Колготки лучше выбирайте в необычных оттенках. Мы уже заметили сверкающие голубые (в мужской!) коллекции Acne Studios и золотистые с люрексом у Gucci.

Acne Studios Spring 2023 menswear

Calzedonia, 2049 руб.

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 900 руб.

Calzedonia, 1699 руб.

Леггинсы

Леггинсы — способ заменить колготки на более экологичный вариант. Во-первых, их не надо так часто стирать. Во-вторых, ткань плотнее, а значит вы проносите их дольше. К тому же в коллекциях российских брендов есть множество удлиненных вариантов, которые будут выглядеть точно как колготки, так что никто ничего не заметит.

Phil Oh

Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022

Phil Oh

Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022

Phil Oh

Стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022

Ola Ola, ул. Восстания, 1, 10 700 руб.

Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 3 900 руб.

Ola Ola, ул. Восстания, 1, 10 700 руб.

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