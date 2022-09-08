Колготки и леггинсы — hot or not? Как носить самые спорные предметы гардероба

Общепринятое правило о том, что голые ноги всегда лучше, отменяется суровым петербургским сентябрем. К тому же, в этом сезоне наметился тектонический сдвиг: дизайнеры и колготки наконец подружились и предлагают нам много вариантов стилизации.

Рекомендуем больше ничего не стесняться и обзавестись несколькими парами классных колготок и леггинсов из нашей подборки.