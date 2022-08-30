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Русская аутентичность и понева как основа костюма: выставка дизайнера Вадима Тишина открывается в отделе Маяковки на Невском

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В зале Ротонда Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского на Невском проспекте открывается персональная выставка дизайнера и художника Вадима Тишина. В основе экспозиции восемь платьев, вдохновленных поневой — элементом русского народного костюма, являющегося его основой.

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами выставки

Платье №1 из коллекции «ЗОВ»

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами выставки

Платье №4 из коллекции «ЗОВ»

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами выставки

Платье №5 из коллекции «ЗОВ»

На создание выставки «ЗОВ. На четыре стороны света» Тишина вдохновила понева — основа и элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. В экспозицию вошли восемь платьев, которые выражают авторское метафизическое представление о прекрасном и являются частью его собственного культурно-исторического кода. Кураторами проекта выступили Елизавета Довгарь и Василиса Высоцкая.

«От крестьянской поневы, старого рязанского городища, древнерусских фресок в современный художественный полифонизм. Точнее наоборот, от полифонизма в мир красоты, явлений и чудес. Но не линейность времени и не трехмерность пространства формируют обратную перспективу Вадима Тишина, а его отношение к жизни, его духовность. Точно по Флоренскому: две системы перспективы — обратная и прямая — это два отношения к жизни — внутреннее и внешнее... два типа культуры», — говорят о выставке кураторы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» кураторами выставки

Серия замшевых ковров-композиций к коллекции «ЗОВ»

Отличительная черта выставки — располагающиеся на больших стендах распечатанные фото моделей в платьях из новой коллекции рядом с самими оригиналами этих платьев. Модели — яркие лица из разных сфер: в том числе Анастасия Смирнова, Виолетта Жирова и Алина Свинтинская.

Выставка «ЗОВ. На четыре стороны света» пройдет с 8 по 28 сентября в зале Ротонда Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского на Невском проспекте, 20. Вход свободный в часы работы библиотеки.

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