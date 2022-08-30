Русская аутентичность и понева как основа костюма: выставка дизайнера Вадима Тишина открывается в отделе Маяковки на Невском

На создание выставки «ЗОВ. На четыре стороны света» Тишина вдохновила понева — основа и элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. В экспозицию вошли восемь платьев, которые выражают авторское метафизическое представление о прекрасном и являются частью его собственного культурно-исторического кода. Кураторами проекта выступили Елизавета Довгарь и Василиса Высоцкая.

«От крестьянской поневы, старого рязанского городища, древнерусских фресок в современный художественный полифонизм. Точнее наоборот, от полифонизма в мир красоты, явлений и чудес. Но не линейность времени и не трехмерность пространства формируют обратную перспективу Вадима Тишина, а его отношение к жизни, его духовность. Точно по Флоренскому: две системы перспективы — обратная и прямая — это два отношения к жизни — внутреннее и внешнее... два типа культуры», — говорят о выставке кураторы.