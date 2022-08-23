30 женских и 30 мужских белых кроссовок и кед: от люксовых брендов до моделей от локальных марок

Пока в Петербурге не начался сезон дождей, советуем по полной насладиться белой обувью. Мы остановились на самых универсальных ее примерах из всех возможных — на кроссовках и кедах. Они, как говорится, и в пир, и в мир, и на рейв, и на вернисаж — в общем, всегда в хозяйстве сгодятся.
Женские
Кеды
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Prada, интернет-магазин, 83 000 руб.
«Два мяча», Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 900 руб.
Voile blanche, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 32 000 руб.
Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 23 920 руб.
Balmain, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 47 000 руб.
MM6, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 16 000 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 6 999 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 600 руб.
Ann Demeulemeester, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 67 500 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 8 890 руб.
Kaos, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 11 600 руб.
MISLISTUDIO, Лиговский пр., 266д, 9 730 руб.
Высокие, низкие, с логотипом или без, на тракторной или почти неощутимой подошве — кеды и кроссовки знают, что такое diversity. Это самое разнообразие в сочетании с базовым белым цветом делает их универсальной, но при желании акцентной обувью. Адептам классики советуем сдержанные модели, а адептам трендов — варианты на дико модной массивной подошве, которой позавидует сама Дуа Липа. Такие есть у Balenciaga, Burberry, Eytys, Off-White и NAKED WOLFE.
Кроссовки
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 130 500 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 450 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 850 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 85 200 руб.
Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 800 руб.
FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 930 руб.
Eytys, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 21 520 руб.
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 990 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 7 499 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 599 руб.
Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 76 700 руб.
Panicale Cashmere, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 700 руб.
Autry, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 17 900 руб.
NAKED WOLFE, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 23 800 руб.
Essentiel, VERY Concept store, ул. Ленина, 19: 10 500 руб.
Мужские
Кеды
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 83 800 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 200 руб.
Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 950 руб.
Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 700 руб.
«Два мяча», Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 200 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 550 руб.
Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 950 руб.
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 990 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 10 999 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 150 руб.
Veja, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 8 900 руб.
Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 500 руб.
Asahi, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 13 000 руб.
Reebok, интернет-магазин, 5 999 руб.
adidas, интернет-магазин, 5 919 руб.
MISLISTUDIO, Лиговский пр., 266д, 11 130 руб.
Мужчинам дизайнеры тоже предлагают акцентные модели. Чего только стоят объемные кеды Versace! Поэкспериментировать можно не только с высотой подошвы, но и с высотой самой обуви. Кстати, если вы думали, что классные кеды и кроссовки есть исключительно у мировых люксовых, масс-маркет или спортивных брендов (которых в этой подборке достаточно), то ошибались. Приглядитесь к мужским и женским моделям локальной марки «Два мяча». Она основана еще в Советском союзе и сохранила ностальгическую ретро-эстетику. Кроме того, кроссовки и кеды можно найти у наших MISLISTUDIO, Gate31 и 12 storeez.
Кроссовки
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 550 руб.
Prada, интернет-магазин, 110 000 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 103 000 руб.
Kenzo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 350 руб.
«Два мяча», Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 900 руб.
Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 14 490 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 8 999 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 325 руб.
Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 800 руб.
Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 79 950 руб.
Yeezy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 900 руб.
12 storeez, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 980 руб.
PUMA, интернет-магазин, 6 239 руб.
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