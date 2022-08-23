30 женских и 30 мужских белых кроссовок и кед: от люксовых брендов до моделей от локальных марок

Мужчинам дизайнеры тоже предлагают акцентные модели. Чего только стоят объемные кеды Versace! Поэкспериментировать можно не только с высотой подошвы, но и с высотой самой обуви. Кстати, если вы думали, что классные кеды и кроссовки есть исключительно у мировых люксовых, масс-маркет или спортивных брендов (которых в этой подборке достаточно), то ошибались. Приглядитесь к мужским и женским моделям локальной марки «Два мяча». Она основана еще в Советском союзе и сохранила ностальгическую ретро-эстетику. Кроме того, кроссовки и кеды можно найти у наших MISLISTUDIO, Gate31 и 12 storeez.