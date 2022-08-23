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30 женских и 30 мужских белых кроссовок и кед: от люксовых брендов до моделей от локальных марок

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Пока в Петербурге не начался сезон дождей, советуем по полной насладиться белой обувью. Мы остановились на самых универсальных ее примерах из всех возможных — на кроссовках и кедах. Они, как говорится, и в пир, и в мир, и на рейв, и на вернисаж — в общем, всегда в хозяйстве сгодятся.

Женские

Кеды 

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

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Prada, интернет-магазин, 83 000 руб.

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«Два мяча», Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 900 руб.

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Voile blanche, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 32 000 руб.

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Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 23 920 руб.

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Balmain, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 47 000 руб.

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MM6, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 16 000 руб.

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ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 6 999 руб.

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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.

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Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 600 руб.

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Ann Demeulemeester, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 67 500 руб.

архивы пресс-служб

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 8 890 руб.

архивы пресс-служб

Kaos, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 11 600 руб.

архивы пресс-служб

MISLISTUDIO, Лиговский пр., 266д, 9 730 руб.

Высокие, низкие, с логотипом или без, на тракторной или почти неощутимой подошве — кеды и кроссовки знают, что такое diversity. Это самое разнообразие в сочетании с базовым белым цветом делает их универсальной, но при желании акцентной обувью. Адептам классики советуем сдержанные модели, а адептам трендов — варианты на дико модной массивной подошве, которой позавидует сама Дуа Липа. Такие есть у Balenciaga, Burberry, Eytys, Off-White и NAKED WOLFE.

Кроссовки

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Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 130 500 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 450 руб.

архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 850 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 85 200 руб.

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Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 800 руб.

архивы пресс-служб

FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 930 руб.

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Eytys, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 21 520 руб.

архивы пресс-служб

Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 990 руб.

архивы пресс-служб

ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 7 499 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 599 руб.

архивы пресс-служб

Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 76 700 руб.

архивы пресс-служб

Panicale Cashmere, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 700 руб.

архивы пресс-служб

Autry, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 17 900 руб.

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NAKED WOLFE, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 23 800 руб.

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Essentiel, VERY Concept store, ул. Ленина, 19: 10 500 руб.

Мужские

Кеды

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 83 800 руб.

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 200 руб.

архивы пресс-служб

Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 950 руб.

архивы пресс-служб

Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 700 руб.

архивы пресс-служб

«Два мяча», Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 200 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 550 руб.

архивы пресс-служб

Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 950 руб.

архивы пресс-служб

Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 990 руб.

архивы пресс-служб

ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 10 999 руб.

архивы пресс-служб

Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 150 руб.

архивы пресс-служб

Veja, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 8 900 руб.

архивы пресс-служб

Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 500 руб.

архивы пресс-служб

Asahi, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 13 000 руб.

архивы пресс-служб

Reebok, интернет-магазин, 5 999 руб.

архивы пресс-служб

adidas, интернет-магазин, 5 919 руб.

архивы пресс-служб

MISLISTUDIO, Лиговский пр., 266д, 11 130 руб.

Мужчинам дизайнеры тоже предлагают акцентные модели. Чего только стоят объемные кеды Versace! Поэкспериментировать можно не только с высотой подошвы, но и с высотой самой обуви. Кстати, если вы думали, что классные кеды и кроссовки есть исключительно у мировых люксовых, масс-маркет или спортивных брендов (которых в этой подборке достаточно), то ошибались. Приглядитесь к мужским и женским моделям локальной марки «Два мяча». Она основана еще в Советском союзе и сохранила ностальгическую ретро-эстетику. Кроме того, кроссовки и кеды можно найти у наших MISLISTUDIO, Gate31 и 12 storeez.

Кроссовки

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 550 руб.

архивы пресс-служб

Prada, интернет-магазин, 110 000 руб.

архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 103 000 руб.

архивы пресс-служб

Kenzo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 350 руб.

архивы пресс-служб

«Два мяча», Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 900 руб.

архивы пресс-служб

Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 14 490 руб.

архивы пресс-служб

ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 8 999 руб.

архивы пресс-служб

Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 325 руб.

архивы пресс-служб

Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 800 руб.

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Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 79 950 руб.

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Yeezy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 900 руб.

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12 storeez, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 980 руб.

архивы пресс-служб

PUMA, интернет-магазин, 6 239 руб.

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