25 пар вьетнамок, которые можно сочетать с шортами, платьями и даже деловыми костюмами

Если вы все еще считаете, что вьетнамки — обувь исключительно для бассейна и максимум пляжа, то мы вас переубедим (и переобуем!). Инфлюенсеры и fashion-блогеры давно носят такие шлепанцы с пальто, пиджаками, брюками, юбками и деловыми костюмами. Удобно, свежо и как раз вовремя, ведь в Петербурге по-прежнему жарко.
Блогер и писательница, ставшая известной благодаря проекту Man Repeller, Леандра Медин взялась за популяризацию обычных вьетнамок. Она показала, как носить их вообще со всем: брюками, джинсами, шортами, брючными костюмами, кожаными куртками, рубашками и топами. Так что вьетнамки по праву заслуживают звание универсальной летней обуви. Это подтверждают и fashion-иконы нашего времени — Белла Хадид и сестры Олсен. Вьетнамки вписываются как в минималистичный стиль сестер, так и в образы Беллы, основанные на трендах.
Сдержанные
The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 111 000 руб.
Ancient Greek Sandals, интернет-магазин, 19 550 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
The Attico, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 60 900 руб.
Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 150 руб.
Jil Sander, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 800 руб.
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 990 руб.
12 storeez, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 480 руб.
IRO, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 735 руб.
Gianvito Rossi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 050 руб.
Lalou, интернет-магазин, 10 100 руб.
Town, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 14 999 руб.
Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 18 450 руб.
PUMA, интернет-магазин, 3 999 руб.
Мы выбрали почти тридцать моделей вьетнамок: от люксовых до спортивных, от сдержанных до ярких, от резиновых до кожаных (можно продолжать почти до бесконечности). Советуем обратить особое внимание на вьетнамки на трендовой объемной подошве или с актуальными дутыми элементами.
Яркие
Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 900 руб.
Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 350 руб.
Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 300 руб.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 750 руб.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 67 400 руб.
MM6, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 11 999 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 4 499 руб.
Melissa, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 049 руб.
Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 27 400 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 599 руб.
EA7, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 6 900 руб.
MC2 Saint Barth, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 5 700 руб.
befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 349 руб.
Розовый, неоновый, голубой — выбирай себе любой. Есть еще цепи и наивные принты в виде мультяшных героев. Если уж ударяться в яркость, то по полной.
Комментарии (0)