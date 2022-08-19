25 пар вьетнамок, которые можно сочетать с шортами, платьями и даже деловыми костюмами

Если вы все еще считаете, что вьетнамки — обувь исключительно для бассейна и максимум пляжа, то мы вас переубедим (и переобуем!). Инфлюенсеры и fashion-блогеры давно носят такие шлепанцы с пальто, пиджаками, брюками, юбками и деловыми костюмами. Удобно, свежо и как раз вовремя, ведь в Петербурге по-прежнему жарко.