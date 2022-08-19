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25 пар вьетнамок, которые можно сочетать с шортами, платьями и даже деловыми костюмами

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Если вы все еще считаете, что вьетнамки — обувь исключительно для бассейна и максимум пляжа, то мы вас переубедим (и переобуем!). Инфлюенсеры и fashion-блогеры давно носят такие шлепанцы с пальто, пиджаками, брюками, юбками и деловыми костюмами. Удобно, свежо и как раз вовремя, ведь в Петербурге по-прежнему жарко.

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Леандра Медин

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Белла Хадид

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Мэри-Кейт Олсен

Блогер и писательница, ставшая известной благодаря проекту Man Repeller, Леандра Медин взялась за популяризацию обычных вьетнамок. Она показала, как носить их вообще со всем: брюками, джинсами, шортами, брючными костюмами, кожаными куртками, рубашками и топами. Так что вьетнамки по праву заслуживают звание универсальной летней обуви. Это подтверждают и fashion-иконы нашего времени — Белла Хадид и сестры Олсен. Вьетнамки вписываются как в минималистичный стиль сестер, так и в образы Беллы, основанные на трендах.

Сдержанные

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The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 111 000 руб.

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Ancient Greek Sandals, интернет-магазин, 19 550 руб.

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.

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The Attico, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 60 900 руб.

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Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 150 руб.

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Jil Sander, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 800 руб.

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Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 990 руб.

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12 storeez, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 480 руб.

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IRO, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 735 руб.

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Gianvito Rossi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 050 руб.

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Lalou, интернет-магазин, 10 100 руб.

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Town, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 14 999 руб.

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Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 18 450 руб.

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PUMA, интернет-магазин, 3 999 руб.

Мы выбрали почти тридцать моделей вьетнамок: от люксовых до спортивных, от сдержанных до ярких, от резиновых до кожаных (можно продолжать почти до бесконечности). Советуем обратить особое внимание на вьетнамки на трендовой объемной подошве или с актуальными дутыми элементами.

Яркие

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Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 900 руб.

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Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 350 руб.

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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 300 руб.

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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 750 руб.

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Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 67 400 руб.

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MM6, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 11 999 руб.

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ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 4 499 руб.

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Melissa, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 049 руб.

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Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 27 400 руб.

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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 599 руб.

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EA7, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 6 900 руб.

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MC2 Saint Barth, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 5 700 руб.

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befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 349 руб.

Розовый, неоновый, голубой — выбирай себе любой. Есть еще цепи и наивные принты в виде мультяшных героев. Если уж ударяться в яркость, то по полной.

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