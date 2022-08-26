55 мужских и женских кардиганов для прохладных вечеров на любой вкус и кошелек

Кардиган вполне может стать самой акцентной вещью в образе. Все шансы у моделей ярких цветов (Bottega Veneta, Jacquemus, CHARUEL), с красочными принтами (Versace, Loewe), необычными деталями и кроем (Saint Laurent, Alexander McQueen, SERAYA, Russian Granny’s). Любителям классических полоски и клетки — кардиганы со знакомыми узорами в свежем прочтении и оттенках: зеленых, розовых, красных. Еще советуем не забывать, что тренды на инфантилизм и открытый живот по-прежнему с нами. Варианты, отвечающие этим тенденциям, можно найти у люксовых брендов Miu Miu и Self Portrait, а также у локальных Vereja и UNIFARIOUS.