55 мужских и женских кардиганов для прохладных вечеров на любой вкус и кошелек

У нас плохие новости — лето не вечно. Встречаем прохладные августовские вечера подготовленными — с комфортным и стильным кардиганом. Собрали варианты для адептов красочных принтов, ярких цветов, классики и минимализма от мировых модных домов и локальных марок.
Женские
Яркие
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 268 500 руб.
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 650 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 150 100 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 94 500 руб.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 127 000 руб.
Self Portrait, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 41 000 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 326 500 руб.
Russian Granny’s, интернет-магазин, 23 900 руб.
Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 000 руб.
Vivetta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 62 000 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 150 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 72 300 руб.
Vereja, интернет-магазин, 16 400 руб.
Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 181 500 руб.
Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 61 900 руб.
CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 11 990 руб.
Essentiel, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 19 300 руб.
SERAYA, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 24 900 руб.
OUI, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 900 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 4 499 руб.
UNIFARIOUS, 8store, ул. Казанская, 8-10, 15 000 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 9 400 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 6 750 руб.
Кардиган вполне может стать самой акцентной вещью в образе. Все шансы у моделей ярких цветов (Bottega Veneta, Jacquemus, CHARUEL), с красочными принтами (Versace, Loewe), необычными деталями и кроем (Saint Laurent, Alexander McQueen, SERAYA, Russian Granny’s). Любителям классических полоски и клетки — кардиганы со знакомыми узорами в свежем прочтении и оттенках: зеленых, розовых, красных. Еще советуем не забывать, что тренды на инфантилизм и открытый живот по-прежнему с нами. Варианты, отвечающие этим тенденциям, можно найти у люксовых брендов Miu Miu и Self Portrait, а также у локальных Vereja и UNIFARIOUS.
Сдержанные
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 118 500 руб.
JOOSTEAM, Subbota, ул.Караванная 14, 18 900 руб.
Essentiel, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 18 400 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 99 500 руб.
Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 300 руб.
Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 400 руб.
ALYSI, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 48 600 руб.
No. 21, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 73 000 руб.
To Be Blossom, Литейный пр., 63, 3 890 руб.
Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 82 200 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 196 400 руб.
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 178 300 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 999 руб.
WOS, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 000 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
Joseph, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 53 000 руб.
Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 8 400 руб.
Сдержанные — не значит скучные. Традиционные черные и нюдовые оттенки дизайнеры обыгрывают с помощью формы и деталей — будь то острые плечи, как Balmain, крупная вязка, как у JOOSTEAM, воротничок, как у Essentiel, To Be Blossom и WOS, элементы деконструкции, как у Khaite, бахрома, как у ALYSI, или знаковый принт (да и сам цвет!), как у Burberry.
Мужские
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 100 руб.
Red September, интернет-магазин, 30 000 руб.
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 107 000 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 32 000 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 150 руб.
Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 15 500 руб.
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 222 500 руб.
Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 450 руб.
Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 186 500 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 156 500 руб.
Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 14 900 руб.
Prada, интернет-магазин, 21-23, 190 000 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 85 540 руб.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 246 000 руб.
Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 99 400 руб.
Мы не против классики от Tom Ford и Brunello Cucinelli на мужчинах, но все же советуем обратить внимание на более смелые модели. В нашем топе леопардовый принт Dsquared2, розовый и голубой цвета петербургской марки Ugly Sweater Club и хайпового Jacquemus, модель из коллекции, посвященной фильму «Брат», российского бренда Red September и, конечно, зебра Saint Laurent,.
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