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Вещи

30 мужских сумок на каждый день, для любого случая и к любому образу

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На мировом ресейл-рынке в топе мужские сумки. Мужчины ищут редкие и легендарные модели и по ощущениям скоро отберут у женской части ресейл-пользователей первенство. «Собака.ru» поддерживает увлечение мужчин сумками и рекомендуем аксессуары, которые можно купить прямо сейчас и без онлайн-очередей. 

Небольшие

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 270 000 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 200 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 120 500 руб.

Саша Смирнова

8 x Tanz Markab, 8store, ул. Казанская, 8-10, 6 500 руб.

архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 110 500 руб.

архивы пресс-служб

Askent, Maker, ул. Восстания 3-5, 5 600 руб.

архивы пресс-служб

SHU, Литейный пр., 61, 2 690 руб.

архивы пресс-служб

Arny Praht, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 900 руб.

Увлечение мужчин сумками объясняется тем, что последние годы мода уверенно (и нам на радость) движется к агендерности. Бренды сейчас делят аксессуары на мужские и женские довольно условно. Это доказывают, модели Prada и Bottega Veneta, работы локальных российских дизайнеров, да и в нашей подборке варианты не только из раздела «мужское» (угадайте какие). Всем клатчи, микро-сумки и сумки в виде животных!

Вместительные 

архивы пресс-служб

Prada, интернет-магазин, 165 000 руб.

архивы пресс-служб

Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 324 000 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 89 200 руб.

архивы пресс-служб

ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 17 990 руб.

архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 500 руб.

архивы пресс-служб

Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 151 500 руб.

архивы пресс-служб

Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 500 руб.

архивы пресс-служб

House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 42 000 руб.

архивы пресс-служб

Imakebags, интернет-магазин, 28 000 руб.

архивы пресс-служб

Privet, интернет-магазин, 8 500 руб.

архивы пресс-служб

The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 125 300 руб.

архивы пресс-служб

ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 13 990 руб.

архивы пресс-служб

FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 300 руб.

Времена, когда мужчины ограничивали традиционным рюкзаком, точно прошли. Вместе с дизайнерами предлагаем носить сумки-корзинки, кросс-боди, поясные, на широком длинном ремне, через плечо или с ручками. Можно вместо кроссовок использовать для стилизации образов сумки. Вместительные модели, кстати, отвечают не только за стиль, но и за комфорт.

Объемные

архивы пресс-служб

Privet, интернет-магазин, 8 900 руб.

архивы пресс-служб

B for bags, 8store, ул. Казанская, 8-10, 6 290 руб.

архивы пресс-служб

Roma Uvarov Design, интернет-магазин, 2 000 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 499 руб.

архивы пресс-служб

into|into, интернет-магазин, 38 500 руб.

архивы пресс-служб

Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 2 300 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.

Для любителей носить с собой все и сразу — объемные варианты. Самая популярная (и не зря) модель в этой размерной категории, конечно, шопер. Тканевый или кожаный — решайте сами.

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