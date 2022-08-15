30 мужских сумок на каждый день, для любого случая и к любому образу

Увлечение мужчин сумками объясняется тем, что последние годы мода уверенно (и нам на радость) движется к агендерности. Бренды сейчас делят аксессуары на мужские и женские довольно условно. Это доказывают, модели Prada и Bottega Veneta, работы локальных российских дизайнеров, да и в нашей подборке варианты не только из раздела «мужское» (угадайте какие). Всем клатчи, микро-сумки и сумки в виде животных!