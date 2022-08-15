30 мужских сумок на каждый день, для любого случая и к любому образу

На мировом ресейл-рынке в топе мужские сумки. Мужчины ищут редкие и легендарные модели и по ощущениям скоро отберут у женской части ресейл-пользователей первенство. «Собака.ru» поддерживает увлечение мужчин сумками и рекомендуем аксессуары, которые можно купить прямо сейчас и без онлайн-очередей.
Небольшие
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 270 000 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 200 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 120 500 руб.
8 x Tanz Markab, 8store, ул. Казанская, 8-10, 6 500 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 110 500 руб.
Askent, Maker, ул. Восстания 3-5, 5 600 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 2 690 руб.
Arny Praht, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 900 руб.
Увлечение мужчин сумками объясняется тем, что последние годы мода уверенно (и нам на радость) движется к агендерности. Бренды сейчас делят аксессуары на мужские и женские довольно условно. Это доказывают, модели Prada и Bottega Veneta, работы локальных российских дизайнеров, да и в нашей подборке варианты не только из раздела «мужское» (угадайте какие). Всем клатчи, микро-сумки и сумки в виде животных!
Вместительные
Prada, интернет-магазин, 165 000 руб.
Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 324 000 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 89 200 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 17 990 руб.
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 500 руб.
Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 151 500 руб.
Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 500 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 42 000 руб.
Imakebags, интернет-магазин, 28 000 руб.
Privet, интернет-магазин, 8 500 руб.
The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 125 300 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 13 990 руб.
FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 300 руб.
Времена, когда мужчины ограничивали традиционным рюкзаком, точно прошли. Вместе с дизайнерами предлагаем носить сумки-корзинки, кросс-боди, поясные, на широком длинном ремне, через плечо или с ручками. Можно вместо кроссовок использовать для стилизации образов сумки. Вместительные модели, кстати, отвечают не только за стиль, но и за комфорт.
Объемные
Privet, интернет-магазин, 8 900 руб.
B for bags, 8store, ул. Казанская, 8-10, 6 290 руб.
Roma Uvarov Design, интернет-магазин, 2 000 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 499 руб.
into|into, интернет-магазин, 38 500 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 2 300 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.
Для любителей носить с собой все и сразу — объемные варианты. Самая популярная (и не зря) модель в этой размерной категории, конечно, шопер. Тканевый или кожаный — решайте сами.
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