Покажи мне деньги: 40 кошельков и картхолдеров, в которых удобно хранить накопленное

Тем, кто за мобильность, советуем присмотреться к кошелькам, которые можно носить на шее, руке или поясе. Бонус: есть возможность с их помощью классно стилизовать образ. Подходящие варианты есть и у локальных марок, и у мировых люксовых брендов. На всякий случай напоминаем: такие аксессуары агендерны и пайетки подходят всем!