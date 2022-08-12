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Покажи мне деньги: 40 кошельков и картхолдеров, в которых удобно хранить накопленное

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Незаменимые аксессуары нашего времени (когда банковские карты и наличные снова нужно иметь при себе) — это кошельки и картхолдеры. Вот 40 практичных и стильных вариантов, которые не только вместят заработанное и накопленное, но и дополнят образ. 

Кошельки

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Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 350 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 150 руб.

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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 56 650 руб.

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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 000 руб.

архивы пресс-служб

Acne Studios, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 28 800 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 500 руб.

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 450 руб. 

архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 250 руб.

архивы пресс-служб

The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 80 600 руб.

архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 450 руб.

архивы пресс-служб

Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 48 700 руб.

архивы пресс-служб

Askent, интернет-магазин, 5 350 руб.

архивы пресс-служб

SHU, Литейный пр., 61, 1 190 руб.

архивы пресс-служб

Pixie Crew, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 1 999 руб.

архивы пресс-служб

Lancel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 900 руб.

архивы пресс-служб

Askent, интернет-магазин, 4 690 руб.

архивы пресс-служб

B for Bags, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 890 руб.

архивы пресс-служб

Arny Praht, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 100 руб.

архивы пресс-служб

Lancel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 900 руб.

Как говорил герой фильма «Джерри Магуайер» 1996 года (в телефонном разговоре с Томом Крузом): «Покажи мне деньги!». Показывать или нет — дело ваше, а хранить мы их советуем в удобных и вместительных кошельках и портмоне. Бренды стараются изо всех сил, поэтому выбор велик: от мини-версии «пельменя» Bottega Veneta и лаконичного Burberry до инфантильного Pixie Crew, украшенного знаковым персонажем нулевых — Hello Kitty.

архивы пресс-служб

FETICHE, Maker, ул Восстания, 3-5, 12 900 руб.

архивы пресс-служб

J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 31 300 руб.

архивы пресс-служб

Askent, интернет-магазин, 4 200 руб.

архивы пресс-служб

Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 13 800 руб.

архивы пресс-служб

J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 800 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 15 900 руб.

Тем, кто за мобильность, советуем присмотреться к кошелькам, которые можно носить на шее, руке или поясе. Бонус: есть возможность с их помощью классно стилизовать образ. Подходящие варианты есть и у локальных марок, и у мировых люксовых брендов. На всякий случай напоминаем: такие аксессуары агендерны и пайетки подходят всем!

Картхолдеры

архивы пресс-служб

Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 950 руб.

архивы пресс-служб

Prada, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 800 руб.

архивы пресс-служб

Fendi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 500 руб.

архивы пресс-служб

Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 32 450 руб.

архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 750 руб.

архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 700 руб.

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 100 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 350 руб.

архивы пресс-служб

SHU, Литейный пр., 61, 1 190 руб.

архивы пресс-служб

Askent, интернет-магазин, 1 260 руб.

архивы пресс-служб

B for Bags, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 450 руб.

архивы пресс-служб

Arny Praht, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 800 руб.

архивы пресс-служб

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 2 990 руб.

архивы пресс-служб

FETICHE, Maker, ул Восстания, 3-5, 5 900 руб.

архивы пресс-служб

Long River, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 890 руб.

После того, как оплата телефоном стала лишь воспоминанием, приходится носить с собой все карты (даже скидочные). Картхолдер можно носить вместе с кошельком, на шее, украсить им сумку или рюкзак или повесить в качестве брелка на джинсы.

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