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Клатч Bottega Veneta, костюм House Of Leo и еще 5 главных вещей августа

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Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая провозглашает последний месяц лета месяцем гедонизма и перьев. Чиллим в пижамных костюмах, кладем все необходимое для пикников в сумки с плетением, бахромой и перьями и закрываем яхтенный сезон в ярко-желтом бомбере.

Костюм House Of Leo

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Шаровары, пижамные костюмы и бархат — мужская коллекция House Of Leo вся про разумный гедонизм. Дизайнер Леонид Алексеев, сделав блестящую сценографию и костюмы для июльской премьеры Мариинского театра — балета «Двенадцать» по Александру Блоку, отправил Илью Ильича Обломова в Марокко, откуда тот привез шелка оттенков специй и бархаты цвета восточных сладостей, кисточки на кулиски брюк и броши-цветы.

Шоурум House Of Leo, Столярный переулок, 10–12

Сумка Yuzefi

архивы пресс-служб

Как, вы еще не слышали про бренд Yuzefi? Самое время запомнить это название: лондонская дизайнер с иранскими корнями Наза Юсефи делает сумки, вдохновленные модернистской архитектурой. Необычная форма, эксперименты с материалами, фурнитурой — однажды она использовала индустриальные болты — и цветом превращают ее работы в арт-объекты. В последний месяц лета носим тоут с бахромой, сплетенный в технике макраме.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Клатч Bottega Veneta

архивы пресс-служб

Клатч Loop от Bottega Veneta с плетением в старинной ремесленной патентованной технике марки intrecciato напоминает брикет ванильного мороженого. Или нам просто жарко?

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Бра Dolce & Gabbana

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Хлопковый бра-топ с цветочным принтом Dolce & Gabbana превратится из пляжного атрибута в городской, если носить его с голубыми джинсами, юбкой-карандашом и белой рубашкой, не застегнутой, а завязанной узлом.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Сумка Мadame Сhatelet

архивы пресс-служб

Теперь мы точно знаем, что такое чудо в перьях — это сумка русского бренда Мadame Сhatelet, которая похожа на любимого домашнего питомца. Еще бы! Ручка из бисера, небесно-голубые страусиные перья — вот ты уже и нарядный.

Мadame Сhatelet 

Бомбер DIEGO M

архивы пресс-служб

Ярко-желтый кожаный бомбер DIEGO M идеален для закрытия яхтенного сезона: плотная резинка снизу и на рукавах и капюшон превращают его в отличную защиту от пронизывающего ветра Финского залива. Кстати, в городских условиях он так же хорош.

Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220

Кеды Geox

архивы пресс-служб

Хотя кеды из осенне-зимней коллекции Geoх и взгромоздились на высокую подошву, дожди им итак нипочем: экофрендли пара с золотыми вставками оснащена фирменной водооталкивающей мембраной.

Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

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