Клатч Bottega Veneta, костюм House Of Leo и еще 5 главных вещей августа

Как, вы еще не слышали про бренд Yuzefi? Самое время запомнить это название: лондонская дизайнер с иранскими корнями Наза Юсефи делает сумки, вдохновленные модернистской архитектурой. Необычная форма, эксперименты с материалами, фурнитурой — однажды она использовала индустриальные болты — и цветом превращают ее работы в арт-объекты. В последний месяц лета носим тоут с бахромой, сплетенный в технике макраме.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23