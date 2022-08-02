Клатч Bottega Veneta, костюм House Of Leo и еще 5 главных вещей августа

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая провозглашает последний месяц лета месяцем гедонизма и перьев. Чиллим в пижамных костюмах, кладем все необходимое для пикников в сумки с плетением, бахромой и перьями и закрываем яхтенный сезон в ярко-желтом бомбере.
Костюм House Of Leo
Шаровары, пижамные костюмы и бархат — мужская коллекция House Of Leo вся про разумный гедонизм. Дизайнер Леонид Алексеев, сделав блестящую сценографию и костюмы для июльской премьеры Мариинского театра — балета «Двенадцать» по Александру Блоку, отправил Илью Ильича Обломова в Марокко, откуда тот привез шелка оттенков специй и бархаты цвета восточных сладостей, кисточки на кулиски брюк и броши-цветы.
Шоурум House Of Leo, Столярный переулок, 10–12
Сумка Yuzefi
Как, вы еще не слышали про бренд Yuzefi? Самое время запомнить это название: лондонская дизайнер с иранскими корнями Наза Юсефи делает сумки, вдохновленные модернистской архитектурой. Необычная форма, эксперименты с материалами, фурнитурой — однажды она использовала индустриальные болты — и цветом превращают ее работы в арт-объекты. В последний месяц лета носим тоут с бахромой, сплетенный в технике макраме.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Клатч Bottega Veneta
Клатч Loop от Bottega Veneta с плетением в старинной ремесленной патентованной технике марки intrecciato напоминает брикет ванильного мороженого. Или нам просто жарко?
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Бра Dolce & Gabbana
Хлопковый бра-топ с цветочным принтом Dolce & Gabbana превратится из пляжного атрибута в городской, если носить его с голубыми джинсами, юбкой-карандашом и белой рубашкой, не застегнутой, а завязанной узлом.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Мadame Сhatelet
Теперь мы точно знаем, что такое чудо в перьях — это сумка русского бренда Мadame Сhatelet, которая похожа на любимого домашнего питомца. Еще бы! Ручка из бисера, небесно-голубые страусиные перья — вот ты уже и нарядный.
Бомбер DIEGO M
Ярко-желтый кожаный бомбер DIEGO M идеален для закрытия яхтенного сезона: плотная резинка снизу и на рукавах и капюшон превращают его в отличную защиту от пронизывающего ветра Финского залива. Кстати, в городских условиях он так же хорош.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
Кеды Geox
Хотя кеды из осенне-зимней коллекции Geoх и взгромоздились на высокую подошву, дожди им итак нипочем: экофрендли пара с золотыми вставками оснащена фирменной водооталкивающей мембраной.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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