Roma Uvarov Design делают поп-ап в Петербурге со скидками до 80%

30 и 31 июля в дизайн-пространстве Raskroi будет работать поп-ап российского бренда Roma Uvarov Design. Создатель и дизайнер марки Рома Уваров обещает скидки до 80% на архивные коллекции.
На этих выходных бренд представит в Петербурге и свою весенне-летнюю коллекцию, посвященную Фиби Буффе — героине из сериала «Друзья», а также новый летний дроп, коллаборацию с библиотекой имени Ленина, единичные art-pieces, аксессуары и украшения ручной работы. Кроме того, среди событий Roma Uvarov Design — выпуск нового кампейна. Он представляет собой напоминание о беззаботных летних каникулах в городе, приятных мелочах и моментах, которые непременно нужно успеть испытать.
30 и 31 июля, 12:00-22:00
Дизайн-пространство Raskroi, ул. Казанская, 25
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