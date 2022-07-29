Roma Uvarov Design делают поп-ап в Петербурге со скидками до 80%

На этих выходных бренд представит в Петербурге и свою весенне-летнюю коллекцию, посвященную Фиби Буффе — героине из сериала «Друзья», а также новый летний дроп, коллаборацию с библиотекой имени Ленина, единичные art-pieces, аксессуары и украшения ручной работы. Кроме того, среди событий Roma Uvarov Design — выпуск нового кампейна. Он представляет собой напоминание о беззаботных летних каникулах в городе, приятных мелочах и моментах, которые непременно нужно успеть испытать.