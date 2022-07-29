Российская марка plus size одежды 4FORMS устраивает распродажу

Марка plus size одежды 4FORMS проводит июльский сейл. Распродажа проходит как в офлайн, так и в онлайн-магазине, и продлится до 31 июля включительно. Скидки распространяются на вещи из летней коллекции — туники из муслина ярких оттенков, льняные костюмы с брюками и рубашками, платья с запахом, топы из жатой ткани пастельных цветов, базовые шорты чуть выше колена и струящиеся миди-юбки.
У 4FORMS можно найти вещи разных размеров (от 44 до 68) и на разные типы фигур. Оптимальные лекала создательницы марки — сестры Екатерина и Светлана Коноваловы — разрабатывают на собственном производстве в Москве. Скоро офлайн-магазин 4FORMS появится в Петербурге.
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