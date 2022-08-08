30 брошей, которые вам захочется носить постоянно: от драгоценных до ироничных и дико красивых

Серьги и кольца не вызывают былого интереса? Переключаемся на броши! Этот аксессуар органично вписывается как в повседневный и деловой образ, так и в вечерний — что доказывают звезды на красных ковровых дорожках. «Собака.ru» собрала три десятка очень разных брошей: от драгоценных до ироничных и сюрреалистичных, которые больше напоминают образцы современного искусства.
В подтверждение уместности брошей в любых образах — выходы Зендеи, Тимоти Шаламе и Рами Малека на ковровые дорожки и фотоколы. Звезды убедительны: этот аксессуар можно носить как со смокингами, так и с худи. А еще с платьями, рубашками, водолазками, футболками. Если экспериментировать со стилизацией нет желания, то лацкан пиджака — самое традиционное и беспроигрышное место для броши. Причем пиджак может не меняться, разный низ и разные броши возьмут на себя всю работу по обновлению образа.
Драгоценные
Еще одна суперспособность брошей — агендерность. Тем более, если речь идет об аксессуаре из драгоценных металлов и камней. Их дизайн чаще всего сдержанный, да и маскулинности никак не противоречит, например, золотая роза, украшенная бриллиантами.
Логомания
Если логомания в одежде — история не про вас, то любовь к тому или иному дизайнеру или модному дому можно транслировать с помощью броши. И речь не только о явных символах — эмблеме Versace или заглавной букве бренда Balmain, но и о лаконичной броши Jil Sander, которая подчеркнет приверженность к минимализму.
Фауна
Marni, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 910 руб.
Rena Chris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 1 999 руб.
Vera Naumova, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 3 500 руб.
Natia x Lako, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 280 руб.
Vertigo Jewellery Lab, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 813 руб.
Milk United, 8store, ул. Казанская, 8-10, 3 200 руб.
Тигр, крокодил, белый голубь и другие представители животного мира в качестве броши — отличный вариант сделать образ менее серьезным. Инфантильная эстетика по-прежнему с нами.
Флора
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 150 руб.
alvaar, ул. Тележная 8-10, 2 500 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 10 000 руб.
«Русские самоцветы», пл. Карла Фаберже, 8, 26 100 руб.
Alessandra Rich, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 26 700 руб.
Rena Chris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 1 299 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 560 руб.
Bloomton, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 3 000 руб.
Думаем, не стоит напоминать, что цветочные аксессуары не закреплены за каким-то определенным гендером. Во-первых, это красиво, а во-вторых и в-третьих просто не существует. Руководствуемся только красотой и личными предпочтениями при выборе брошей.
Ироничные
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 550 руб.
into|into, интернет-магазин, 26 000 руб.
Yura Bylkov, интернет-магазин, цена по запросу
«Русские самоцветы», пл. Карла Фаберже, 8, 5 800 руб.
AMARIN Jewelry, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER, 22 000 руб.
Poison Drop Lab, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 160 руб.
OXIOMA, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 000 руб.
Наш любой вариант брошей — ироничные и сюрреалистичные. Будь то бокал вина, пробка от бутылки все того же напитка или фантазийное существо, как у петербургского ювелира и художника Юры Былкова. Также нам понравилась идея поговорить о телесности с помощью брошей. У Chloe мы нашли изображение женского тела, а у российского бренда into|into — брошь в форме мужского соска.
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