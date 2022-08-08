30 брошей, которые вам захочется носить постоянно: от драгоценных до ироничных и дико красивых

В подтверждение уместности брошей в любых образах — выходы Зендеи, Тимоти Шаламе и Рами Малека на ковровые дорожки и фотоколы. Звезды убедительны: этот аксессуар можно носить как со смокингами, так и с худи. А еще с платьями, рубашками, водолазками, футболками. Если экспериментировать со стилизацией нет желания, то лацкан пиджака — самое традиционное и беспроигрышное место для броши. Причем пиджак может не меняться, разный низ и разные броши возьмут на себя всю работу по обновлению образа.