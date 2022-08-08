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30 брошей, которые вам захочется носить постоянно: от драгоценных до ироничных и дико красивых

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Серьги и кольца не вызывают былого интереса? Переключаемся на броши! Этот аксессуар органично вписывается как в повседневный и деловой образ, так и в вечерний — что доказывают звезды на красных ковровых дорожках. «Собака.ru» собрала три десятка очень разных брошей: от драгоценных до ироничных и сюрреалистичных, которые больше напоминают образцы современного искусства.

Frazer Harrison/Getty Images

Зендея на вечеринке Vanity Fair

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале

Mike Coppola/Getty Images

Рами Малек на церемонии премии «Оскар»

В подтверждение уместности брошей в любых образах — выходы Зендеи, Тимоти Шаламе и Рами Малека на ковровые дорожки и фотоколы. Звезды убедительны: этот аксессуар можно носить как со смокингами, так и с худи. А еще с платьями, рубашками, водолазками, футболками. Если экспериментировать со стилизацией нет желания, то лацкан пиджака — самое традиционное и беспроигрышное место для броши. Причем пиджак может не меняться, разный низ и разные броши возьмут на себя всю работу по обновлению образа. 

Драгоценные

архивы пресс-служб

Messika, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, от 726 000 руб.

архивы пресс-служб

Mercury, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, от 671 000 руб.

архивы пресс-служб

«Русские самоцветы», пл. Карла Фаберже, 8, цена по запросу

архивы пресс-служб

Alrosa, ул. Большая Морская, 39, 88 900 руб.

Еще одна суперспособность брошей — агендерность. Тем более, если речь идет об аксессуаре из драгоценных металлов и камней. Их дизайн чаще всего сдержанный, да и маскулинности никак не противоречит, например, золотая роза, украшенная бриллиантами.

Логомания

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 800 руб.

архивы пресс-служб

Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 450 руб.

архивы пресс-служб

Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 42 200 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 100 руб.

Если логомания в одежде — история не про вас, то любовь к тому или иному дизайнеру или модному дому можно транслировать с помощью броши. И речь не только о явных символах — эмблеме Versace или заглавной букве бренда Balmain, но и о лаконичной броши Jil Sander, которая подчеркнет приверженность к минимализму.

Фауна

архивы пресс-служб

Marni, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 910 руб.

архивы пресс-служб

Rena Chris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 1 999 руб.

архивы пресс-служб

Vera Naumova, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 3 500 руб.

архивы пресс-служб

Natia x Lako, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 280 руб.

архивы пресс-служб

Vertigo Jewellery Lab, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 813 руб.

архивы пресс-служб

Milk United, 8store, ул. Казанская, 8-10, 3 200 руб.

Тигр, крокодил, белый голубь и другие представители животного мира в качестве броши — отличный вариант сделать образ менее серьезным. Инфантильная эстетика по-прежнему с нами.

Флора

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 150 руб.

архивы пресс-служб

alvaar, ул. Тележная 8-10, 2 500 руб.

архивы пресс-служб

House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 10 000 руб.

архивы пресс-служб

«Русские самоцветы», пл. Карла Фаберже, 8, 26 100 руб.

архивы пресс-служб

Alessandra Rich, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 26 700 руб.

архивы пресс-служб

Rena Chris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 560 руб.

архивы пресс-служб

Bloomton, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 3 000 руб.

Думаем, не стоит напоминать, что цветочные аксессуары не закреплены за каким-то определенным гендером. Во-первых, это красиво, а во-вторых и в-третьих просто не существует. Руководствуемся только красотой и личными предпочтениями при выборе брошей.

Ироничные

Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 550 руб.

into|into, интернет-магазин, 26 000 руб.

Yura Bylkov, интернет-магазин, цена по запросу

«Русские самоцветы», пл. Карла Фаберже, 8, 5 800 руб.

AMARIN Jewelry, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER, 22 000 руб.

Poison Drop Lab, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 160 руб.

OXIOMA, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 000 руб.

Наш любой вариант брошей — ироничные и сюрреалистичные. Будь то бокал вина, пробка от бутылки все того же напитка или фантазийное существо, как у петербургского ювелира и художника Юры Былкова. Также нам понравилась идея поговорить о телесности с помощью брошей. У Chloe мы нашли изображение женского тела, а у российского бренда into|into — брошь в форме мужского соска.

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