NNedre проведут поп-ап в своем бывшем магазине в эти выходные

Напомним, что офлайн-магазин NNedre закрылся в начале года. Сейчас на его месте новое экопространство «Зеленка» — кофейня-магазин, созданная совместно с корнером проекта Plants for Friends. Именно в нем 30 и 31 июля можно будет примерить и купить вещи NNedre. Будет представлена как летняя коллекция, так и базовые футболки, мужские и женские рубашки и главный хит марки — платья-комбинации.

30 и 31 июля, 10:00-21:00

Басков пер., 29