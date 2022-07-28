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NNedre проведут поп-ап в своем бывшем магазине в эти выходные

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Петербургская марка NNedre устраивает летний поп-ап в эти выходные. Он пройдет в бывшем офлайн-магазине марки в Басковом переулке. Дизайнер и создательница марки Нелли Недре обещает скидки до 40% на вещи из летней коллекции.

пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre

Напомним, что офлайн-магазин NNedre закрылся в начале года. Сейчас на его месте новое экопространство «Зеленка» — кофейня-магазин, созданная совместно с корнером проекта Plants for Friends. Именно в нем 30 и 31 июля можно будет примерить и купить вещи NNedre. Будет представлена как летняя коллекция, так и базовые футболки, мужские и женские рубашки и главный хит марки — платья-комбинации.

30 и 31 июля, 10:00-21:00

Басков пер., 29

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