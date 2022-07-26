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В магазине «Крупа zero waste» пройдет поп-ап винтажного проекта Lolita Ubita

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Проект «Крупа zero waste», который популяризирует осознанное потребление, устраивает в своем магазине поп-ап. Его участником станет винтажный петербургский шоурум Lolita Ubita. Поп-ап стартует 30 июля и продлится целую неделю — до 7 августа.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Lolita Ubita представят селективный винтаж: одежду, аксессуары, украшения, белье, обувь, посуду. Уникальные вещи ищет создательница проекта — художница и фотограф Мила, учитывая качество, тактильность и вневременность. Так в Lolita Ubita можно найти богемные платья, вещи авторства талантливых ноунеймов, премиум бренды, одежду с историей и артефакты из сказок.

Также в день старта поп-апа — 30 июля — в «Крупа zero waste» пройдет лекция про винтаж и секонд-хенды от экостилистки Полины Кормильцевой.

30 июля-7 августа

«Крупа zero waste», Аптекарский пр., 18

Лекция: 30 июля, 15:00

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