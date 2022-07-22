Магазины Mango вновь откроются в России

Дело в том, что новым франчайзи Mango может стать турецкая компания Fiba Retail, которая раньше развивала Marks & Spencer в России. Количество магазинов Mango на месте Marks & Spencer пока не сообщается, по предварительной информации первая точка откроется в Москве в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский».

Напомним, что в марте, наряду с другими мировыми брендами, Mango приостановили работу в России. В июне компания решила окончательно отказаться от прямых продаж в нашей стране после 23 лет присутствия на рынке. Ранее также сообщалось, что Mango отказались от 55 российских магазинов, которые станут франчайзинговыми, с сохранением рабочих мест восьмисот сотрудников.