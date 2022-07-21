Посмотрите на результат коллаборации марки URBANTIGER и парусного сообщества «Сила ветра»

«Сила ветра» стали участниками проекта URBANTIGER под названием HEROES. Он создан для знакомства творческих людей и компаний со схожим мировоззрением и формирования комьюнити единомышленников. Команда петербургской марки провела целый день с парусным сообществом, прокатившись на яхте и вдохновившись свободой и морем. Именно эти эмоции отразила съемка, которая стала и лукбуком совместной коллекции одежды URBANTIGER и «Силы ветра». В коллекцию вошли лонгсливы и футболки с символикой обоих брендов. Вещи будут разыграны в социальных сетях марки URBANTIGER.