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Посмотрите на результат коллаборации марки URBANTIGER и парусного сообщества «Сила ветра»

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Экологичная марка одежды из Петербурга URBANTIGER и парусное сообщество «Сила ветра» сделали коллаборацию. Ее результатом стали тематическая съемка и коллекция одежды.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

«Сила ветра» стали участниками проекта URBANTIGER под названием HEROES. Он создан для знакомства творческих людей и компаний со схожим мировоззрением и формирования комьюнити единомышленников. Команда петербургской марки провела целый день с парусным сообществом, прокатившись на яхте и вдохновившись свободой и морем. Именно эти эмоции отразила съемка, которая стала и лукбуком совместной коллекции одежды URBANTIGER и «Силы ветра». В коллекцию вошли лонгсливы и футболки с символикой обоих брендов. Вещи будут разыграны в социальных сетях марки URBANTIGER.

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