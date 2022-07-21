Жара вернулась, переодеваемся в льняные вещи! Вот 50 женских и мужских моделей

Сарафаны, мини и миди-платья, бермуды, брюки, топы и кимоно — изо льна есть все и на все случаи жизни. Ведь это и правда идеальный материал, который дышит, отводит влагу, не электризуется и не выгорает на солнце. Носим льняные вещи как на деловые встречи, так и во время водной прогулки. В том, что касается оттенков и принтов, тоже никаких ограничений: от неоновых до пастельных, с природными и флористическими принтами.