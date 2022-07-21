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Вещи

Жара вернулась, переодеваемся в льняные вещи! Вот 50 женских и мужских моделей

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Лен — идеальный материал для жаркого лета. В Петербург как раз возвращаются тридцатиградусные (или около того) температуры, поэтому срочно переодеваемся в льняные вещи. «Собака.ru» собрала полсотни моделей изо льна для мужчин и женщин: как люксовых, так и демократичных.

Женское

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Платье Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.

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Юбка Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 500 руб.

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Шорты Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 950 руб.

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Блуза Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 400 руб.

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Платье Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 330 500 руб.

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Платье Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 62 300 руб.

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Сарафан Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 61 900 руб.

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Кюлоты Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 224 500 руб.

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Топ Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 200 руб.

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Брюки Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 600 руб.

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Платье Aline, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 36 000 руб.

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Юбка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 900 руб.

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Костюм The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 36 300 руб.

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Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.

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Юбка Latrika, ул. Пестеля 13-15, 6 800 руб.

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Кроп-топ Latrika, ул. Пестеля 13-15, 6 800 руб.

Сарафаны, мини и миди-платья, бермуды, брюки, топы и кимоно — изо льна есть все и на все случаи жизни. Ведь это и правда идеальный материал, который дышит, отводит влагу, не электризуется и не выгорает на солнце. Носим льняные вещи как на деловые встречи, так и во время водной прогулки. В том, что касается оттенков и принтов, тоже никаких ограничений: от неоновых до пастельных, с природными и флористическими принтами.

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Жакет CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 990 руб.

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Шорты CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 590 руб.

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Платье Proenza Schouler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 119 600 руб.

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Кимоно The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 18 800 руб,

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Юбка Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 599 руб.

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Топ Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 999 руб.

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Жакет To Be Blossom, Литейный пр., 63, 14 990 руб.

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Комбинезон Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 400 руб.

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Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 999 руб.

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Рубашка Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 5 383 руб.

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Платье CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 17 990 руб.

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Блузка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

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Рубашка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.

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Шорты Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 719 руб.

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Платье Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 10 890 руб.

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Платье Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 599 руб.

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Топ Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 743 руб.

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Брюки T.E.V.I., SUBBOTA, ул.Караванная 14, 30 700 руб.

Мужское

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Рубашка Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 400 руб.

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Брюки Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 300 руб.

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Рубашка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 61 550 руб.

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Брюки Stone Island, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 650 руб.

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Шорты Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 100 руб.

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Поло Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 950 руб.

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 14 000 руб.

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Брюки Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 650 руб.

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Сорочка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 26 320 руб.

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Брюки Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 38 955 руб.

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Рубашка Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 950 руб.

архивы пресс-служб

Рубашка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 815 руб.

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Блейзер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 46 590 руб.

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Пиджак Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 165 200 руб.

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Бермуды Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 005 руб.

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Сорочка Gran Sasso, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 500 руб.

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Рубашка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.

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Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.

Мужчины консервативны, но мы настаиваем: носите лен все лето и будет вам счастье! Вещи из этого материала подойдут даже если нужно соблюдать строгий дресс-код — меняем костюмы из плотного хлопка на льняные, а под пиджак надеваем льняную рубашку с коротким рукавом. Для неофициальных встреч можно выбрать бермуды и поло.

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