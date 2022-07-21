Жара вернулась, переодеваемся в льняные вещи! Вот 50 женских и мужских моделей

Лен — идеальный материал для жаркого лета. В Петербург как раз возвращаются тридцатиградусные (или около того) температуры, поэтому срочно переодеваемся в льняные вещи. «Собака.ru» собрала полсотни моделей изо льна для мужчин и женщин: как люксовых, так и демократичных.
Женское
Платье Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.
Юбка Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 500 руб.
Шорты Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 950 руб.
Блуза Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 400 руб.
Платье Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 330 500 руб.
Платье Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 62 300 руб.
Сарафан Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 61 900 руб.
Кюлоты Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 224 500 руб.
Топ Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 200 руб.
Брюки Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 600 руб.
Платье Aline, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 36 000 руб.
Юбка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 900 руб.
Костюм The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 36 300 руб.
Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
Юбка Latrika, ул. Пестеля 13-15, 6 800 руб.
Кроп-топ Latrika, ул. Пестеля 13-15, 6 800 руб.
Сарафаны, мини и миди-платья, бермуды, брюки, топы и кимоно — изо льна есть все и на все случаи жизни. Ведь это и правда идеальный материал, который дышит, отводит влагу, не электризуется и не выгорает на солнце. Носим льняные вещи как на деловые встречи, так и во время водной прогулки. В том, что касается оттенков и принтов, тоже никаких ограничений: от неоновых до пастельных, с природными и флористическими принтами.
Жакет CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 990 руб.
Шорты CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 590 руб.
Платье Proenza Schouler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 119 600 руб.
Кимоно The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 18 800 руб,
Юбка Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 599 руб.
Топ Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 999 руб.
Жакет To Be Blossom, Литейный пр., 63, 14 990 руб.
Комбинезон Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 400 руб.
Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 999 руб.
Рубашка Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 5 383 руб.
Платье CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 17 990 руб.
Блузка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Рубашка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
Шорты Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 719 руб.
Платье Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 10 890 руб.
Платье Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 599 руб.
Топ Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 743 руб.
Брюки T.E.V.I., SUBBOTA, ул.Караванная 14, 30 700 руб.
Мужское
Рубашка Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 400 руб.
Брюки Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 300 руб.
Рубашка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 61 550 руб.
Брюки Stone Island, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 650 руб.
Шорты Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 100 руб.
Поло Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 950 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 14 000 руб.
Брюки Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 650 руб.
Сорочка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 26 320 руб.
Брюки Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 38 955 руб.
Рубашка Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 950 руб.
Рубашка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 815 руб.
Блейзер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 46 590 руб.
Пиджак Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 165 200 руб.
Бермуды Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 005 руб.
Сорочка Gran Sasso, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 500 руб.
Рубашка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.
Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 599 руб.
Мужчины консервативны, но мы настаиваем: носите лен все лето и будет вам счастье! Вещи из этого материала подойдут даже если нужно соблюдать строгий дресс-код — меняем костюмы из плотного хлопка на льняные, а под пиджак надеваем льняную рубашку с коротким рукавом. Для неофициальных встреч можно выбрать бермуды и поло.
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