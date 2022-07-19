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Марка «Питерский Щит» выпустила коллекцию, посвященную фильмам «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Бумер»

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Марка «Питерский Щит» и петербургская кинокомпания «СТВ» выпустили совместную коллекцию. Она посвящена тридцатилетию кинокомпании, которая была основана в 1992 году, а также ее культовым фильмам. Презентация коллекции прошла в реальных декорациях перестроечного рынка — на Апраксином дворе.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В коллекции можно найти отсылки к фильмам, созданным в перестроечную эпоху — эпоху беспредела и творческой свободы. Это ленты «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Бумер». Вдохновляясь ими, «Питерский Щит» воссоздали эстетику постсоветского периода. Среди вещей — рубашки с коротким рукавом, худи, свитшоты, футболки и балаклавы с принтами в виде сцен из фильмов, а также фразами и образами из них.

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