Марка «Питерский Щит» выпустила коллекцию, посвященную фильмам «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Бумер»

В коллекции можно найти отсылки к фильмам, созданным в перестроечную эпоху — эпоху беспредела и творческой свободы. Это ленты «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Бумер». Вдохновляясь ими, «Питерский Щит» воссоздали эстетику постсоветского периода. Среди вещей — рубашки с коротким рукавом, худи, свитшоты, футболки и балаклавы с принтами в виде сцен из фильмов, а также фразами и образами из них.