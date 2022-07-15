+25 и выше: какие ткани спасут в жару?

Рами, или крапивная ткань, представляет собой шелковистое полупрозрачное полотно с легким благородным блеском. Производство рами – очень долгий и кропотливый процесс: крапивные волокна собираются вручную, когда растение только начинает цвести. Каждый стебель должен быть срезан так, чтобы его сердцевина осталась цела. Нити, сплетенные из таких волокон, получаются гладкими и мягкими, но при этом очень прочными. За счет высокой гигроскопичности этот приятный на ощупь материал гарантирует комфортную температуру тела. Даже в +30 градусов в рубашке из рами с длинным рукавом вы будете чувствовать себя лучше, чем в синтетическом топе на бретелях.