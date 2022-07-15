+25 и выше: какие ткани спасут в жару?

Летом лучше выбирать натуральные материалы — это аксиома. Вместе с брендом одежды CHARUEL мы составили топ-5 дышащих и легких тканей, которые помогут комфортно себя чувствовать даже при высоких температурах.
Хлопок
Платье CHARUEL, балетки Tod’s, сумка Bottega Veneta, серьги Balenciaga
Главная прелесть хлопка в том, что его воздушные волокна обеспечивают циркуляцию воздуха, в это помогает поддерживать оптимальную температуру тела. Плюс качественный хлопок долговечен — сохраняет первоначальный вид не один сезон. Этим летом рекомендуем разбавить базовые хлопковые вещи фактурными моделями. Например, платьем из гофрированного хлопка. Свободный крой, натуральный материал и светлый оттенок — идеальное летнее комбо.
Лен
Жакет, бермуды, топ — все CHARUEL, балетки Tod’s, сумка Prada, очки Balenciaga
Если вы еще не осознали, что льняные вещи — лучшее, что может случиться в жару, то срочно исправляйтесь. Материал дает коже дышать и отводит лишнюю влагу, не вызывает аллергии и не электризуется, а еще не выгорает на солнце. Льняная нить в 2 раза прочнее хлопковой, поэтому лен легко переносит стирки. Бонус для тех, кого заботит экология: производство льна абсолютно безотходное. Эти летом советуем присмотреться к синему костюму с бермудами, которые давно заменили брюки как на деловых встречах, так и в повседневной жизни.
Шелк
Блуза, брюки и ремень — все CHARUEL, туфли Gianvito Rossi, клатч Giorgio Armani, серьги Swarovski
Так же, как и лен, шелк обеспечивает правильный воздухообмен и поддерживает комфортную температуру тела. Благодаря этому в жару он сохраняет прохладу, а свежими вечерами — тепло. Мягкий материал хорошо драпируется, садится по фигуре. Шелковые вещи требуют особого ухода, зато при должном внимании прослужат много лет, — сохранят не только форму, но и цвет. Поэтому можно смело выбирать яркие оттенки.
Конопля
Платье CHARUEL, серьги, сумка и босоножки — все Bottega Veneta
На первый взгляд конопляную ткань легко можно спутать с хлопком или льном, но это но это не так. Конопля сочетает несочетаемое: мягкость, которая со временем только усиливается, и исключительную прочность, в 8 раз превышающую прочность хлопка. При носке и стирке такая ткань не скатывается и не растягивается, сохраняя первоначальные формы и пропорции. Вещи из конопли устойчивы к УФ-лучам и защищают тело от их негативного воздействия, отражая до 95% опасных излучений.
Рами
Блуза, джинсы, ремень — все CHARUEL, сандалии Gianvito Rossi, сумка Sans-Arcidet, серьги Exclaim
Рами, или крапивная ткань, представляет собой шелковистое полупрозрачное полотно с легким благородным блеском. Производство рами – очень долгий и кропотливый процесс: крапивные волокна собираются вручную, когда растение только начинает цвести. Каждый стебель должен быть срезан так, чтобы его сердцевина осталась цела. Нити, сплетенные из таких волокон, получаются гладкими и мягкими, но при этом очень прочными. За счет высокой гигроскопичности этот приятный на ощупь материал гарантирует комфортную температуру тела. Даже в +30 градусов в рубашке из рами с длинным рукавом вы будете чувствовать себя лучше, чем в синтетическом топе на бретелях.
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