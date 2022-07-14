Эрмитажу подарили костюм из коллекции Chanel. Он создан по эскизам Карла Лагерфельда

Договор пожертвования подписали заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа и главный хранитель Светлана Борисовна Адаксина, и даритель Ольга Владимировна Сыроватская

«Коллекция костюма в Эрмитаже начинается со времен Петра Великого, и мы постоянно расширяем ее временные рамки. Мы рады принять в дар этот костюм, который займет достойное место в нашей коллекции», — отметила Светлана Адаксина.

В комплект входят дамский жакет, шорты и пара высоких сапог-ботфортов. Все эти предметы Карл Лагерфельд представил в межсезонном показе Chanel Pre-Fall 2015 «Métiers d’Art Show» осенью 2014 года в Зальцбурге.

«Я приобрела этот костюм в 2015-м году, и с тех пор ни разу его не надевала. Недавно я решила передать наряд в те руки, которые будут его достойно оберегать. Я невероятно счастлива стать частью истории и сделать вклад в культурное развитие нашей страны. Я надеюсь, что это станет началом сотрудничества нашего клуба Olett Club и Государственного Эрмитажа», — сказала Ольга Сыроватская после церемонии.

До сих пор в коллекции костюма в Эрмитаже не было ни одного экспоната марки Chanel. В музее подчеркнули, что комплект, передаваемый музею, обладает несомненной художественной и музейной ценностью и станет серьезным пополнением собрания современного костюма.