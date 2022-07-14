Локальные марки устраивают летний поп-ап в петербургской квартире в этот уикенд

Совместный поп-ап пройдет в петербургской квартире с видом на сад. Организаторы гарантируют расслабленную атмосферу и пластинки с бразильской босановой. Каждая марка представит свои избранные вещи. Например, создательница Love to Knit Варвара Щербакова обещает сумки, панамы, топы, вязаный декор для дома и хлопковые носки.

16-17 июля, 12:00—17:00

ул. Мытнинская, 10 (вход через арку, сразу направо, подъезд в углу, код #2212, третий этаж, квартира 21)