Локальные марки устраивают летний поп-ап в петербургской квартире в этот уикенд

В этот уикенд российские марки соберутся вместе и устроят летний pop-up. Среди участников — марка трикотажных вещей и аксессуаров Love to Knit, нижнее белье DE LA PEAU, марка одежды WAVES, украшения MORE, сумки Volchek, винтажная посуда, антиквариат, декор Vintage by Vayu и проект по озеленению Gryadka.