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Локальные марки устраивают летний поп-ап в петербургской квартире в этот уикенд

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В этот уикенд российские марки соберутся вместе и устроят летний pop-up. Среди участников — марка трикотажных вещей и аксессуаров Love to Knit, нижнее белье DE LA PEAU, марка одежды WAVES, украшения MORE, сумки Volchek, винтажная посуда, антиквариат, декор Vintage by Vayu и проект по озеленению Gryadka.

архивы пресс-служб

Love to Knit

архивы пресс-служб

Volchek

архивы пресс-служб

WAVES

архивы пресс-служб

MORE

Совместный поп-ап пройдет в петербургской квартире с видом на сад. Организаторы гарантируют расслабленную атмосферу и пластинки с бразильской босановой. Каждая марка представит свои избранные вещи. Например, создательница Love to Knit Варвара Щербакова обещает сумки, панамы, топы, вязаный декор для дома и хлопковые носки.

16-17 июля, 12:00—17:00

ул. Мытнинская, 10 (вход через арку, сразу направо, подъезд в углу, код #2212, третий этаж, квартира 21)

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