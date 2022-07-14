Надо брать! 3 распродажи выходных, на которые нужно успеть: от базовых брюк до артового жакета

Уже завтра — в пятницу, 15 июля, российская марка сумок Askent устраивает первую Sample Sale в Петербурге. В офлайн-распродаже принимают участие образцы для фотосессий и экспериментальные модели. Скидки на сумки достигнут 30%, а на небольшие аксессуары (чехлы для наушников, картхолдеры, косметички) — 40%. Кроме того, онлайн у марки продолжается Summer Sale также с отличными скидками.

Выгода: 8 640 вместо 10 800 руб. за сумку кисет мини, 1 960 вместо 2 800 руб. за кейс для AirPods

Askent, шоурум Maker, ул. Восстания 3-5, ул. Итальянская, 10, интернет-магазин