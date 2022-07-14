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Надо брать! 3 распродажи выходных, на которые нужно успеть: от базовых брюк до артового жакета

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Локальные марки уже открыли сезон летних распродаж нам на радость. Выбрали три главных сейла этих выходных, на которые обязательно нужно успеть. Что берем: жакеты, созданные в технике пэчворк из разного жаккарда, базовые брюки со стрелками и вневременные сумки пастельных оттенков со скидками до 70%.

Ola Ola

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

У петербургской марки Ola Ola распродажа уже вовсю идет, так что необязательно дожидаться выходных. Сейл распространяется как на покупки в интернет-магазине, так и в офлайн шоуруме. Платья, топы, юбки, шорты и брюки из коллекции SS'22 можно купить со скидкой 25%, а вещи из предыдущих коллекций вообще стали дешевле на 50, а то 70%.

Выгода: 15 600 вместо 31 200 руб. за жакет, 8 350 вместо 16 700 руб. за блузу

Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, интернет-магазин

GATE31

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Summer Sale стартовал и в магазинах (также онлайн и офлайн по всей России) бренда GATE31. Как раз к выходным обновился ассортимент, появились новые модели и еще больше снизились цены — теперь скидки достигают 60%. В распродаже участвуют тренчи, куртки, юбки, брюки, платья, рубашки и даже сумки.

Выгода: 3 495 вместо вместо 6 990 руб. за брюки, 3 845 вместо 7 690 руб. за платье

GATE31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, интернет-магазин

Askent

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Уже завтра — в пятницу, 15 июля, российская марка сумок Askent устраивает первую Sample Sale в Петербурге. В офлайн-распродаже принимают участие образцы для фотосессий и экспериментальные модели. Скидки на сумки достигнут 30%, а на небольшие аксессуары (чехлы для наушников, картхолдеры, косметички) — 40%. Кроме того, онлайн у марки продолжается Summer Sale также с отличными скидками.

Выгода: 8 640 вместо 10 800 руб. за сумку кисет мини, 1 960 вместо 2 800 руб. за кейс для AirPods

Askent, шоурум Maker, ул. Восстания 3-5, ул. Итальянская, 10, интернет-магазин

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