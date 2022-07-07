Jean Paul Gaultier показали кутюрную коллекцию, над которой работал приглашенный дизайнер Оливье Рустен

Создавая коллекцию Jean Paul Gaultier Couture Оливье Рустен погрузился в архивы и ДНК модного дома. В итоге на подиуме можно было увидеть даже переосмысленный флакон духов Le Male Jean Paul Gaultier в форме мужского торса. Кроме того, в коллекцию вошли знаковые для Готье и культовые для всей fashion-индустрии бра в виде конусов, ленты, платья с элементами деконструкции, тельняшки и голые детали.