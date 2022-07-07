Jean Paul Gaultier показали кутюрную коллекцию, над которой работал приглашенный дизайнер Оливье Рустен

На кутюрной Неделе моды прошел показ Jean Paul Gaultier. Над созданием новой коллекции работал креативный директор Balmain Оливье Рустен. Напомним, что с 2020 года над каждой кутюрной линией модного дома трудится не сам Жан-Поль Готье, а приглашенные дизайнеры. В списке тех, кто принимал участие в создании коллекций до Оливье Рустена основательница бренда Sacai Читосе Абе и креативный директор Diesel и Y/Project Гленн Мартенс.
Создавая коллекцию Jean Paul Gaultier Couture Оливье Рустен погрузился в архивы и ДНК модного дома. В итоге на подиуме можно было увидеть даже переосмысленный флакон духов Le Male Jean Paul Gaultier в форме мужского торса. Кроме того, в коллекцию вошли знаковые для Готье и культовые для всей fashion-индустрии бра в виде конусов, ленты, платья с элементами деконструкции, тельняшки и голые детали.
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