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Jean Paul Gaultier показали кутюрную коллекцию, над которой работал приглашенный дизайнер Оливье Рустен

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

На кутюрной Неделе моды прошел показ Jean Paul Gaultier. Над созданием новой коллекции работал креативный директор Balmain Оливье Рустен. Напомним, что с 2020 года над каждой кутюрной линией модного дома трудится не сам Жан-Поль Готье, а приглашенные дизайнеры. В списке тех, кто принимал участие в создании коллекций до Оливье Рустена основательница бренда Sacai Читосе Абе и креативный директор Diesel и Y/Project Гленн Мартенс.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Создавая коллекцию Jean Paul Gaultier Couture Оливье Рустен погрузился в архивы и ДНК модного дома. В итоге на подиуме можно было увидеть даже переосмысленный флакон духов Le Male Jean Paul Gaultier в форме мужского торса. Кроме того, в коллекцию вошли знаковые для Готье и культовые для всей fashion-индустрии бра в виде конусов, ленты, платья с элементами деконструкции, тельняшки и голые детали.

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