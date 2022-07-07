Сандали Bottega Veneta, брюки Tom Ford, купальник Rodasoleil и еще 8 вещей июля

В летней коллекции Tom Ford полностью раскрыта тема «дофаминового» стиля: дизайнер миксует в одном луке ослепительный голубой, коричный и фуксию, делает спортивные брюки из фиолетовых пайеток и изумрудного атласа, а также золотые мини-платья. Так и говорит: чтобы быть ослепительным даже во время совещания по зуму. Еще он вспоминает о своем дебюте в качестве креативного директора дома Gucci, выпустив новую версию легендарного бархатного костюма — суперхита показа 1995 года.

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