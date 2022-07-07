Сандали Bottega Veneta, брюки Tom Ford, купальник Rodasoleil и еще 8 вещей июля

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая составила шорт-лист главных вещей июля. Получился он максимально разнообразным: от спортивных брюк из фиолетовых пайеток Tom Ford и резиновых розовых сандалий Bottega Veneta до купальника Rodasoleil из высокотехнологичной ткани и украшений Bulgari из этичного золота.
Коллекция Tom Ford
В летней коллекции Tom Ford полностью раскрыта тема «дофаминового» стиля: дизайнер миксует в одном луке ослепительный голубой, коричный и фуксию, делает спортивные брюки из фиолетовых пайеток и изумрудного атласа, а также золотые мини-платья. Так и говорит: чтобы быть ослепительным даже во время совещания по зуму. Еще он вспоминает о своем дебюте в качестве креативного директора дома Gucci, выпустив новую версию легендарного бархатного костюма — суперхита показа 1995 года.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Рубашка Martine Rose
Принт на атласной рубашке и брюках британского бренда Martine Rose — оммаж самому продаваемому в мире в 1982 году постеру: «Поцелуй на расстоянии» иллюстратора Сида Брака превратился в алые провода и телефонные трубки.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, сайт
Сандали Bottega Veneta
У цветных резиновых ботинок Bottega Veneta появился летний вариант — яркие сандалии из этого же биоразлагаемого и очень састейнабл материала. В коллекции Salone 03 Дэниэл Ли сделал акцент на спорт и техно, отсюда и кислотные оттенки, и плоский ход. Ну и конечно, резиновая обувь — маст-хэв петербуржца.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Furla
Минимализм и цвет (одиннадцать оттенков!) — Furla Linea Futura наследует принципам модернизма: симметрия, чистота линий, авангардный дизайн. Все решают детали: неброская металлическая фурнитура и материал — все сумки новой коллекции выполнены из переработанной кожи.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Босоножки Geox
Суперхит от Geox — босоножки с ремешками из мягкой драпированной кожи. На ультратонкой плоской подошве или небольшом каблуке с амортизацией: для обязательных летних десяти тысяч шагов в день. Весьма элегантных!
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а, сайт
Крем Mi&ko
Нашли осознанный SPF, который защищает, смягчает и увлажняет: все-таки бренд экологичной косметики из России Mi&ko — не только друг Всемирного фонда дикой природы и снежного барса, но и наш с вами. Солнцезащитный крем Sun Screen SPF 50 подойдет и чувствительным, и детям: гидроксиапатит (натуральный UV-фильтр!) предотвратит фотостарение, а босвеллия, алоэ и лаванда обеспечат коже уход как в пятизвездочном отеле.
Mi&ko, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Купальник Rodasoleil
Что? Купальник-санскрин? Да! Петербургский бренд Rodasoleil использует высокотехнологичную ткань, которая не пропускает УФ-лучи, не оставляет на теле контрастных следов, моментально сохнет и обладает моделирующим эффектом. Что еще? Новые принты: лубочные птицы Сирин и Алконост, символы радости и печали в славянской мифологии.
Шоурум Rodasoleil, Басков пер., 2
Коллекция Chloé
Пожалуй, самая летняя коллекция получилась у Chloé: макраме, пэчворк, шитье — часть работ выполнены вручную независимыми артизанальными мастерскими. И конечно же, не обошлось без новой it-bag: сумки-корзинки Lawson из окрашенной натуральными красителями кожи.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Украшения Bulgari
Минимализм, графика, движение — новая коллекция Serpenti Spiga сбросила кожу излишних украшательств, и теперь культовая змея Bulgari (из этичного золота!) может отправиться не только на прием в Висячем саду Эрмитажа, но и на техно.
Bulgari, Невский пр., 113/4
Аромат Sports Car Club Penhaligon's
Sports Car Club Penhaligon's (вы тоже видите флакон-болид?) — это гонка по дамбе с пачули, розовым перцем и кипарисом в волосах. Но нет, никто никуда не торопится — спокойствие, только спокойствие гарантировано аккордами кедра, мха и кожи.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Часы Labrador V.G.
Золото, карбон, титан и бриллианты — эта модель часов брутального, молодого (и четкого!) бренда Labrador V.G. из бутика Spblux существует всего в пяти экземплярах. Дерзкий дизайн, ручной труд, швейцарский калибр — стоящая вещь для NFT-коллекционеров и владельцев виноградников.
Spblux, Большая Конюшенная ул., 17
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