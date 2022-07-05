Chanel представили коллекцию Couture осень-зима 2022-2023: твид и линия украшений, посвященная ювелирным работам Габриэль Шанель

Модный дом Chanel провел шоу в Париже, на котором представил новую кутюрную коллекцию авторства креативного директора модного дома Виржини Виар. Главенствует в ней твид, из которого созданы не только жакеты и юбки, но и головные уборы. Так в коллекции Couture осень-зима 2022-2023 много шляп, дополнивших образы. Еще среди аксессуаров — банты, вплетенные в волосы. Аналогичный украсил и образ невесты, в котором закрыла показ плюс-сайз-модель Джилл Кортлев.