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Chanel представили коллекцию Couture осень-зима 2022-2023: твид и линия украшений, посвященная ювелирным работам Габриэль Шанель

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Модный дом Chanel провел шоу в Париже, на котором представил новую кутюрную коллекцию авторства креативного директора модного дома Виржини Виар. Главенствует в ней твид, из которого созданы не только жакеты и юбки, но и головные уборы. Так в коллекции Couture осень-зима 2022-2023 много шляп, дополнивших образы. Еще среди аксессуаров — банты, вплетенные в волосы. Аналогичный украсил и образ невесты, в котором закрыла показ плюс-сайз-модель Джилл Кортлев.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Кроме того, на кутюрном показе Chanel продемонстрировали новую линию украшений под названием «‎1932». Она посвящена единственной коллекции Высокого ювелирного искусства, над которой работала сама Габриэль Шанель. В этом году коллекции исполняется 90 лет.

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