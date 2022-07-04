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У Dior состоялся кутюрный показ: новая коллекция модного дома посвящена народным ремесленным техникам

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Dior представили кутюрную коллекцию осень-зима 2022-2023 на Неделе высокой моды. На этот раз креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри обратилась к фольклору и народности и продолжила работать с ремесленными техниками. В создании коллекции приняли участие мастера со всего мира, в том числе, украинская художница Олеся Трофименко.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

На подиуме Мария Грация Кьюри показала шифоновые летящие платья, расшитые жакеты, сарафаны, платья и пальто, транслирующие культуру и народный код того или иного мастера, работающего над коллекцией. Особого внимания заслуживает ручная вышивка, украсившая почти каждый образ.

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