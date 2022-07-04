У Dior состоялся кутюрный показ: новая коллекция модного дома посвящена народным ремесленным техникам

Dior представили кутюрную коллекцию осень-зима 2022-2023 на Неделе высокой моды. На этот раз креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри обратилась к фольклору и народности и продолжила работать с ремесленными техниками. В создании коллекции приняли участие мастера со всего мира, в том числе, украинская художница Олеся Трофименко.