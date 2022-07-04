Schiaparelli показали кутюрную коллекцию: меньше золота, больше цветов и шляпы

В Париже сегодня стартовала кутюрная Неделя моды. Открыл ее показ модного дома Schiaparelli. В шоу бренда приняла участие топ-модель и актриса Ева Герцигова, а на подиуме мы увидели широкополые шляпы, цветы, перья и корсеты.
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри в этот раз меньше внимания уделили золотым элементам и переключился на цветы. Они украсили жакеты, сумки, превратились в бра. Главными деталями кутюрной коллекции стали широкополые шляпы: от сдержанных вариаций канотье до украшенных перьями и птицами, и корсеты, открывающие грудь. Не обошлось и и без обращения к телесности — на этот за нее отвечали сердца на платьях и в виде украшений.
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