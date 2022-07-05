30 купальников и 15 плавательных шорт: от люксовых до демократичных

В блоке, посвященном раздельным купальникам, мы собрали и лаконичные спортивные модели, и в стиле ретро с топами-бандо, и сексуальные с декоративными завязками, и нестандартные с лонгсливами, и даже золотое бикини, как у принцессы Леи в «Звездных войнах». И помним, что с раздельными купальниками можно экспериментировать, сочетая разные по цвету, фасону и принтам верх и низ.