30 купальников и 15 плавательных шорт: от люксовых до демократичных

Перефразируем известный мем и выразим общее мнение: «Жара, опути!». А пока ждем, собрали объемную подборку купальников и мужских плавательных шорт, которые подойдут как для изысканного пляжного отдыха, так и для выходных на водоемах Ленинградской области.
Раздельные
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 750 руб.
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 150 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 500 руб.
The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 500 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.
Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 18 800 руб.
Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 11 300 руб.
Rodasoleil, Басков пер., 2, 7 390 руб.
YANCHEVSKAYA lingerie, «Арсеналъ», ул. Кирочная, 9
YANCHEVSKAYA lingerie, «Арсеналъ», ул. Кирочная, 9
Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 43 100 руб.
NATAYAKIM, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 000 руб.
befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, лиф — 1 499 руб., трусы — 1 199 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 55 800 руб.
Rodasoleil, Басков пер., 2, 9 800 руб.
SUBBOTA, ул.Караванная 14, 12 000 руб.
«ПАЧЕ», ул. Социалистическая, 21, лиф — 2 800 руб., трусы — 3 900 руб.
Belle YOU, ТРК «Европолис», Полюстровский просп., 84, литер А, топ — 3 989 руб., трусы — 2 989 руб.
В блоке, посвященном раздельным купальникам, мы собрали и лаконичные спортивные модели, и в стиле ретро с топами-бандо, и сексуальные с декоративными завязками, и нестандартные с лонгсливами, и даже золотое бикини, как у принцессы Леи в «Звездных войнах». И помним, что с раздельными купальниками можно экспериментировать, сочетая разные по цвету, фасону и принтам верх и низ.
Слитные
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 950 руб.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 800 руб.
Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 900 руб.
Kiton, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 350 руб.
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 999 руб.
Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
Lisa Marie Fernandez, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 56 250 руб.
YANCHEVSKAYA lingerie, «Арсеналъ», ул. Кирочная, 9
Moschino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 050 руб.
Rodasoleil, Басков пер., 2, 19 900 руб.
Totême, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 100 руб.
Ellesse, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
«ПАЧЕ», ул. Социалистическая, 21, 6 900 руб.
Belle YOU, ТРК «Европолис», Полюстровский просп., 84, литер А, 9 989 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
Слитные купальники вполне можно носить в качестве топов. Блестящий Lisa Marie Fernandez, например, подойдет для летнего рейва, а элегантный «ПАЧЕ» для комплекта с легкими белыми брюками палаццо. В принтах никаких ограничений: от цветочного, как у Saint Laurent, до логомании, как у Versace. И не забываем добавлять украшения по желанию!
Для мужчин
Moschino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 600 руб.
Burberry, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 800 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 250 руб.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 103 500 руб.
MC2 Saint Bart, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 910 руб.
Ellesse, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 900 руб.
Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 950 руб.
Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 950 руб.
Rodasoleil, Басков пер., 2, 6 900 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 2 490 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 000 руб.
Увлечение последних нескольких лет инфантильной эстетикой подарило нам веселые и яркие варианты мужских плавательных шорт — с детством теперь заигрывают не только Moschino. Адепты классики тоже никуда не делись — так остаются верны себе и успешно работают с ДНК бренда Burberry и Versace, а петербуржцы SHU показывают универсальность даже в категории пляжной одежды.
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