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30 купальников и 15 плавательных шорт: от люксовых до демократичных

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Перефразируем известный мем и выразим общее мнение: «Жара, опути!». А пока ждем, собрали объемную подборку купальников и мужских плавательных шорт, которые подойдут как для изысканного пляжного отдыха, так и для выходных на водоемах Ленинградской области.

Раздельные

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 750 руб.

архивы пресс-служб

Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 11 150 руб.

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 500 руб.

архивы пресс-служб

The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 500 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.

архивы пресс-служб

Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 18 800 руб. 

архивы пресс-служб

Zimmermann, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 11 300 руб.

архивы пресс-служб

Rodasoleil, Басков пер., 2, 7 390 руб.

архивы пресс-служб

YANCHEVSKAYA lingerie, «Арсеналъ», ул. Кирочная, 9

архивы пресс-служб

YANCHEVSKAYA lingerie, «Арсеналъ», ул. Кирочная, 9

архивы пресс-служб

Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 43 100 руб.

архивы пресс-служб

NATAYAKIM, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 000 руб.

архивы пресс-служб

befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, лиф — 1 499 руб., трусы — 1 199 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 55 800 руб.

архивы пресс-служб

Rodasoleil, Басков пер., 2, 9 800 руб.

архивы пресс-служб

SUBBOTA, ул.Караванная 14, 12 000 руб.

архивы пресс-служб

«ПАЧЕ», ул. Социалистическая, 21, лиф — 2 800 руб., трусы — 3 900 руб.

архивы пресс-служб

Belle YOU, ТРК «Европолис», Полюстровский просп., 84, литер А, топ — 3 989 руб., трусы — 2 989 руб.

В блоке, посвященном раздельным купальникам, мы собрали и лаконичные спортивные модели, и в стиле ретро с топами-бандо, и сексуальные с декоративными завязками, и нестандартные с лонгсливами, и даже золотое бикини, как у принцессы Леи в «Звездных войнах». И помним, что с раздельными купальниками можно экспериментировать, сочетая разные по цвету, фасону и принтам верх и низ.

Слитные

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 950 руб.

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 800 руб.

архивы пресс-служб

Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 900 руб.

архивы пресс-служб

Kiton, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 350 руб.

архивы пресс-служб

«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 999 руб.

архивы пресс-служб

Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.

архивы пресс-служб

Lisa Marie Fernandez, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 56 250 руб.

архивы пресс-служб

YANCHEVSKAYA lingerie, «Арсеналъ», ул. Кирочная, 9

архивы пресс-служб

Moschino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 050 руб.

архивы пресс-служб

Rodasoleil, Басков пер., 2, 19 900 руб.

архивы пресс-служб

Totême, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 100 руб.

архивы пресс-служб

Ellesse, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.

архивы пресс-служб

«ПАЧЕ», ул. Социалистическая, 21, 6 900 руб.

архивы пресс-служб

Belle YOU, ТРК «Европолис», Полюстровский просп., 84, литер А, 9 989 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.

Слитные купальники вполне можно носить в качестве топов. Блестящий Lisa Marie Fernandez, например, подойдет для летнего рейва, а элегантный «ПАЧЕ» для комплекта с легкими белыми брюками палаццо. В принтах никаких ограничений: от цветочного, как у Saint Laurent, до логомании, как у Versace. И не забываем добавлять украшения по желанию!

Для мужчин

архивы пресс-служб

Moschino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 600 руб.

архивы пресс-служб

Burberry, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 800 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 250 руб.

архивы пресс-служб

Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.

архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 103 500 руб.

архивы пресс-служб

MC2 Saint Bart, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 910 руб.

архивы пресс-служб

Ellesse, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 900 руб.

архивы пресс-служб

Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 950 руб.

архивы пресс-служб

Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 950 руб.

архивы пресс-служб

Rodasoleil, Басков пер., 2, 6 900 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

SHU, Литейный пр., 61, 2 490 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 000 руб.

Увлечение последних нескольких лет инфантильной эстетикой подарило нам веселые и яркие варианты мужских плавательных шорт — с детством теперь заигрывают не только Moschino. Адепты классики тоже никуда не делись — так остаются верны себе и успешно работают с ДНК бренда Burberry и Versace, а петербуржцы SHU показывают универсальность даже в категории пляжной одежды.

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