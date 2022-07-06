Микрошорты, казаки и белье: главные мужские тренды сезона весна-лето 2023

Что касается аксессуаров, главный — объемная сумка-тоут. Носить ее можно на плече, как модели на показе Prada, в руке, как на шоу Louis Vuitton и Fendi, или на манер клатча, как у Dior. Практичная и очень городская тенденция, которая имеет шансы вытеснить рюкзаки и шоперы. Если тоуты кажутся неподходящими, можно заменить их сумкой-грушей, — такая дополнила мужские образы на показе Kenzo.