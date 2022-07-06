Микрошорты, казаки и белье: главные мужские тренды сезона весна-лето 2023

На прошлой неделе завершились показы Menswear SS23. По итогам Недель моды аналитики фэшн-платформы Tagwalk определили тенденции весенне-летнего сезона следующего года. Мы сделали тоже самое и совпали во мнениях — мужской модой правят бельевой стиль, скейтерская и ковбойская эстетики, оголенное тело и деним во всех вариациях. Рассказываем подробно о главных и самых носибельных трендах, которые можно использовать уже сейчас.
Деним
Деним заполонил подиумы и ожидаемо был назван аналитиками платформы Tagwalk одним из главных трендов Menswear SS23. В подтверждение — коллекции JW Anderson, Fendi, Givenchy, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Moschino, Marine Serre. Модные дома по-своему интерпретировали деним, но в целом остались верны эстетике нулевых, одев мужчин в широкие, мешковатые джинсы преимущественно на низкой посадке. Также на подиумах мы увидели скейтерские и искусственно состаренные варианты с дырами и потертостями, джинсовые тотал-луки и вещи из денима, созданные в технике пэчворк.
Глубокий V-образный вырез
Если хочешь быть модным, обнажайся. Количество образов с оголенным торсом на мужских Неделях моды увеличилось на 504% по данным Tagwalk. Если радикальность смущает, можно начать с глубокого V-образного выреза, как у Etro, Fendi, Rick Owens, Dolce & Gabbana и Celine. Причем совсем не важно, о какой вещи речь. Такой вырез одинаково органично смотрится на блузах, рубашках, комбинезонах и кожаных куртках.
Многослойность
Надетыми друг на друга рубашками уже никого не удивишь, поэтому дизайнеры пошли дальше и предлагают соединять в одном образе несколько предметов верхней одежды. Миучча Прада и Раф Симонс, например, показали, как носить кожаный плащ поверх клетчатого тренча, Ким Джонс в коллекции Dior соединил бомбер и стеганую парку, Versace учат сочетать пиджаки с тренчами, Hermès демонстрируют ветровку, надетую поверх другой ветровки. Так точно под дождем не промокнешь!
Нижнее белье
Бельевой стиль, став классикой женского гардероба, перебрался в мужской. Шорты-трусы, пижамные комплекты и топы на лямках отлично смотрятся на представителях любого гендера. Так что мужчины смело могут внедрять их в свои повседневные образы, тем более, летние. Вдохновение советуем искать у Dries Van Noten, Givenchy, Celine, Martine Rose и MSGM.
Микрошорты
По-настоящему летняя история и спасительный во время жары тренд — микрошорты. С чем носить, решать вам. Предлагаем на выбор сандали, кроссовки, казаки, ботфорты, сланцы. Что касается верха, то нам нравятся сочетания с обтягивающими футболками без рукавов, как в коллекциях Acne Studios и Prada, или вариант с легкой феминной блузой, как у Etro.
Сумки-тоуты
Что касается аксессуаров, главный — объемная сумка-тоут. Носить ее можно на плече, как модели на показе Prada, в руке, как на шоу Louis Vuitton и Fendi, или на манер клатча, как у Dior. Практичная и очень городская тенденция, которая имеет шансы вытеснить рюкзаки и шоперы. Если тоуты кажутся неподходящими, можно заменить их сумкой-грушей, — такая дополнила мужские образы на показе Kenzo.
Казаки
Джинсы, микрошорты и рубашки с V-образным вырезом в сезоне весна-лето 2023 дизайнеры рекомендуют носить с казаками. Прям как герои вестернов или истинные рокеры. Казаки появились в коллекциях эстетически очень разных модных домов: от Dries Van Noten до Celine.
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