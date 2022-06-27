Российская марка сумок BOLT выпустила новую коллекцию шоперов

Марка BOLT представила свою новую капсульную коллекцию. В нее вошли шоперы из премиальной кожи сдержанных оттенков: черного, молочного, оливкового и коричневого. Все сумки выдержаны в характерном для марки лаконичном дизайне, имеют архитектурную форму и созданы вручную. Кроме традиционных объемных шоперов, в коллекцию вошли их мини-варианты из зернистой кожи на регулируемом ремне.
BOLT создают кожаные аксессуары на собственном мелкосерийном производстве. Марка выпускает капсульные коллекции придерживаясь идеи slow fashion. Дизайн сумок универсален, минималистичен и не зависит от трендов: что полностью отвечает идеи осознанного потребления.
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