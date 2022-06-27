Celine провели показ на Неделе моды в Париже: пиджаки с пайетками и бахромой и узкие брюки

На Неделе мужской моды в Париже коллекцию весна-лето 2023 показал модный дом Celine. В ней креативный директор бренда Эди Слиман воспевает идеальный образ рокера. Характерные для такого аутфита вещи и аксессуары дополнили прически моделей в стиле 90-ых и солнцезащитные очки. Коллекция номинально мужская, но, скорее, она получилась андрогинной.