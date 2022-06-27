Celine провели показ на Неделе моды в Париже: пиджаки с пайетками и бахромой и узкие брюки

На Неделе мужской моды в Париже коллекцию весна-лето 2023 показал модный дом Celine. В ней креативный директор бренда Эди Слиман воспевает идеальный образ рокера. Характерные для такого аутфита вещи и аксессуары дополнили прически моделей в стиле 90-ых и солнцезащитные очки. Коллекция номинально мужская, но, скорее, она получилась андрогинной.
Среди вещей, характерных для канонического образа рокера, узкие брюки, остроносые ботинки, укороченные пиджаки, украшенные вышивкой, пайетками и бахромой, экстремальные скинни, косухи, кожаные плащи и брюки. Также в коллекцию вошли шорты, черные костюмы (естественно, с максимально облегающими брюками), прозрачные рубашки, узкие галстуки.
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