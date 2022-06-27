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Dior показали новую мужскую коллекцию, вдохновленную творчеством художника Дункана Гранта

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Модный дом Dior представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2023. Создавая ее, креативный директор Ким Джонс вдохновлялся творчеством художника и члена группы Блумсбери (элитарная группа английских интеллектуалов, писателей и художников) Дункана Гранта. Личность художника созвучна личности самого Кристиана Диора — Грант и Диор родились в один день, оба любили сады и отражали эту любовь в своих работах. Неслучайно показ Dior прошел в цветочно-дачных декорациях, а в коллекции было много вещей и аксессуаров, отсылающих к униформе садоводов.

В коллекцию вошли плетеные шляпы, которые, были напечатаны на 3D-принтере, рабочие фартуки, поясные сумки, отсылающие к сумкам-поясам для садоводческих инструментов, резиновые сапоги, украшенные плетением, топы с карманами и парки. Не обошлось и без костюмов и шорт в пастельной цветовой гамме — оттенках пудрового, мятного и молочного.

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