Dior показали новую мужскую коллекцию, вдохновленную творчеством художника Дункана Гранта

Модный дом Dior представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2023. Создавая ее, креативный директор Ким Джонс вдохновлялся творчеством художника и члена группы Блумсбери (элитарная группа английских интеллектуалов, писателей и художников) Дункана Гранта. Личность художника созвучна личности самого Кристиана Диора — Грант и Диор родились в один день, оба любили сады и отражали эту любовь в своих работах. Неслучайно показ Dior прошел в цветочно-дачных декорациях, а в коллекции было много вещей и аксессуаров, отсылающих к униформе садоводов.