Пользователи ВКонтакте помогут восстановить исторический костюм Петра I. Для этого нужно просто купить стикеры

К юбилею Петра I ВКонтакте выпустили тематический стикерпак с ироничными изображениями императора. Все вырученные от продажи стикеров средства пойдут на реставрацию исторического кафтана Петра, который хранится в Эрмитаже.
Реставрировать кафтан будут сотрудники лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи. Этот процесс пройдет в несколько этапов: анализ, очистка, удаление старых реставрационных материалов, укрепление ткани, восстановление галунов и меховой отделки, которые давно утрачены. Сколько времени все это займет, пока непонятно — сроки станут известны после исследования и анализа.
Нина Тарасова
заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской̆ культуры Государственного Эрмитажа
«Костюмы Петра Великого хранились в дворцовых кладовых. Изредка гардероб императора пересматривали проверяли сохранность, пересыпали ромашкой, так называемым «персидским порошком». И если замечалось, что меховые отделки испорчены насекомыми или молью, то их просто-напросто отпарывали. Иногда в гардеробные заходили просто для того, чтобы посмотреть, нельзя ли отпороть от какой-нибудь вещи, скажем, галуны для отделки другого кафтана. Волне возможно, что после кончины Петра эта практика продолжалась, и многие его зимние кафтаны потеряли свои меховые оторочки и галунные отделки. К нам в Эрмитаж уже в советское время в 1941 году костюм Петра, который предстоит реставрировать с помощью пользователей ВКонтакте, уже поступил таким — без подкладки, без меховой отделки, без золотых галунов. Все это предстоит восстановить и воссоздать в процессе реставрации».
стикерпак с Петром I
Приобрести стикерпак с Петром I и помочь сохранить костюм императора можно в магазине стикеров ВКонтакте.
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