Пользователи ВКонтакте помогут восстановить исторический костюм Петра I. Для этого нужно просто купить стикеры

заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской̆ культуры Государственного Эрмитажа

«Костюмы Петра Великого хранились в дворцовых кладовых. Изредка гардероб императора пересматривали проверяли сохранность, пересыпали ромашкой, так называемым «персидским порошком». И если замечалось, что меховые отделки испорчены насекомыми или молью, то их просто-напросто отпарывали. Иногда в гардеробные заходили просто для того, чтобы посмотреть, нельзя ли отпороть от какой-нибудь вещи, скажем, галуны для отделки другого кафтана. Волне возможно, что после кончины Петра эта практика продолжалась, и многие его зимние кафтаны потеряли свои меховые оторочки и галунные отделки. К нам в Эрмитаж уже в советское время в 1941 году костюм Петра, который предстоит реставрировать с помощью пользователей ВКонтакте, уже поступил таким — без подкладки, без меховой отделки, без золотых галунов. Все это предстоит восстановить и воссоздать в процессе реставрации».