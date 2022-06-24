Шаровары, пижамные костюмы и бархат: House of Leo выпустили коллекцию SS23

Петербургский бренд House of Leo показал коллекцию SS23. В этом сезоне дизайнер Леонид Алексеев предлагает отправиться на восток. Место назначения, его атмосфера и визуальные коды стали основой коллекции. Так, например, в нее вошли объемные шаровары и пижамные костюмы.
Ткани, из которых создана коллекция, также вызывают ассоциации с древним восточным городом — это фактурный бархат и вареный шелк. Материалы дополняет цветовая палитра — оттенки специй и восточных сладостей, каменной стены и медной кровли с принтами в стиле ар-деко. Силуэты расслабленные, их сдерживают шнуры-завязки с кисточками, а лацканы украшают шелковые гвоздики. Коллекция House of Leo состоит из капсул для разной погоды — в ней есть как легкие костюмы, халаты, поло, комбинезоны, так и свитеры и бомберы.
Идея: Леонид Алексеев
Арт-директор: Андрей Коровко
Модели: Каир (Aurora Model Management), Александр Атлас
Фотограф: Маргарита Смагина
Волосы: Елена Уварова
Макияж: Ольга Васильева
Свет: Михаил Знаков
Ассистенты стилиста: Анна Корнеенкова, Сергей Попов
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