Посмотрите на летнюю коллекцию To Be Blossom, вдохновленную круизной эстетикой

SS22, с одной стороны, соответствует ДНК марки, с другой, показывает принципиально новые для нее дизайн-разработки. В коллекцию вошел знаковый трикотаж To Be Blossom, а среди новинок — деним, несколько моделей платьев, жакеты с брюками и шортами, базовые майки и лонгсливы. Для создания вещей дизайнеры марки использовали такие материалы, как вискоза, хлопок и район — шелковая ткань, сделанная из вискозы. Цветовая палитра соответствует круизной, природной эстетике — это белый, бежевый, голубой, синий, оливковый и черный оттенки.