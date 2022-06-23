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Посмотрите на летнюю коллекцию To Be Blossom, вдохновленную круизной эстетикой

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Российская марка To Be Blossom выпустила летнюю коллекцию. Она вдохновлена круизной эстетикой, которую продолжил и лукбук новой линии. Так локацией для съемки стал курорт Сочи.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

SS22, с одной стороны, соответствует ДНК марки, с другой, показывает принципиально новые для нее дизайн-разработки. В коллекцию вошел знаковый трикотаж To Be Blossom, а среди новинок — деним, несколько моделей платьев, жакеты с брюками и шортами, базовые майки и лонгсливы. Для создания вещей дизайнеры марки использовали такие материалы, как вискоза, хлопок и район — шелковая ткань, сделанная из вискозы. Цветовая палитра соответствует круизной, природной эстетике — это белый, бежевый, голубой, синий, оливковый и черный оттенки.

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