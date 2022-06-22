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Givenchy провели показ мужской коллекции весна-лето 2023: балаклавы, брюки карго и спортивные костюмы

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В Париже идет мужская Неделя моды, на которой новую коллекцию представил модный дом Givenchy. Показ бренда прошел в саду военного училища, а подиум был залит водой. По нему ходили модели в резиновых ботинках, балаклавах и спортивных костюмах неоновых цветов: салатового, розового, персикового. Большинство вещей и головные уборы украсил логотип Givenchy..

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Также креативный директор модного дома Мэттью Уильямс показал свой вариант трендовых брюк карго, шорты из денима и джинсы на низкой посадке, ветровки, костюмы, толстовки, прямые пальто и брюки с дырками на коленях. Образы дополнили солнцезащитные очки, золотые цепи и колье из жемчуга. Не обошлось и без главного стилистического приема последнего времени — выглядывающей резинки от нижнего белья.

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