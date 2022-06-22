Givenchy провели показ мужской коллекции весна-лето 2023: балаклавы, брюки карго и спортивные костюмы

Также креативный директор модного дома Мэттью Уильямс показал свой вариант трендовых брюк карго, шорты из денима и джинсы на низкой посадке, ветровки, костюмы, толстовки, прямые пальто и брюки с дырками на коленях. Образы дополнили солнцезащитные очки, золотые цепи и колье из жемчуга. Не обошлось и без главного стилистического приема последнего времени — выглядывающей резинки от нижнего белья.