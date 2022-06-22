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Принты с видами Троицкого моста и Эрмитажа: марка NATALI LESKOVA представила новую коллекцию

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Петербургская марка NATALI LESKOVA презентовала новую коллекцию. Показ прошел в «Царском селе» в белом зале особняка Кочубея. Художник и дизайнер марки Наталия Лескова превратила шоу в перформанс. Под аккомпанемент солиста Санкт-Петербургской капеллы Ильи Чирскова модели вышивали, читали книги, раскладывали карты таро, разыгрывали сцену примерки нарядов на вечеринке подруг.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Вещи украсили живописные принты с видами Петербурга и Пушкина, например, виды Исаакиевского собора, Троицкого моста, интерьеры Юсуповского дворца, Эрмитажа, Камероновой галереи. Оттеняют живопись материалы — однотонный лен и перкаль в мелкий цветок. Платья, костюмы, сарафаны и рубашки NATALI LESKOVA дополнили сумки с бисером и стеклярусом из коллаборации марки с дизайнером Vesssna Wedding Марией Алексеевой.

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