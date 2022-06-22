Принты с видами Троицкого моста и Эрмитажа: марка NATALI LESKOVA представила новую коллекцию

Вещи украсили живописные принты с видами Петербурга и Пушкина, например, виды Исаакиевского собора, Троицкого моста, интерьеры Юсуповского дворца, Эрмитажа, Камероновой галереи. Оттеняют живопись материалы — однотонный лен и перкаль в мелкий цветок. Платья, костюмы, сарафаны и рубашки NATALI LESKOVA дополнили сумки с бисером и стеклярусом из коллаборации марки с дизайнером Vesssna Wedding Марией Алексеевой.