Лонгсливы с фигурным вырезом и костюмы из поплина на случай жары — в новой коллекции NNedre

NNedre выпустили новый летний дроп. Он выдержан в лаконичном и знаковом для марки стиле, однако не лишен акцентных деталей. Так в коллекцию вошли костюмы (широкие брюки и рубашки) из идеального для жары материала — поплина, широкие джинсы, лонгсливы с фигурным вырезом, который отвечает за сексуальность, воздушные и мини-платья из черного хлопка, а также футболки с открытой спиной.
Местом съемки коллекции стала Грузия. Проезжая Тбилиси, создательница бренда Нелли Недре вместе со своей подругой и фотографом Кристиной Кулаковой сняла летний кампейн.
Нелли Недре
«Это оказалась спонтанная съемка, но не менее прекрасная от этого. Мы ехали с мужем в Армению через Грузию, а Кристина прилетела в Тбилиси чуть заранее, чтобы найти локацию для съемок. В дороге я списывалась со всеми модельными агентствами Грузии — так мы нашли потрясающие Ано из Troublemakerz agency. Меня искренне поразила отзывчивость тех людей, кто работает в сфере моды в Тбилиси. А когда ты идешь по центру города, чувствуется, как мода рождается прямо на улице. Это потрясающе, очень вдохновляющий город. Мечтаю сделать там еще одну съемку, но уже обязательно мужской линейки NNedre».
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