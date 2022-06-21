Лонгсливы с фигурным вырезом и костюмы из поплина на случай жары — в новой коллекции NNedre

«Это оказалась спонтанная съемка, но не менее прекрасная от этого. Мы ехали с мужем в Армению через Грузию, а Кристина прилетела в Тбилиси чуть заранее, чтобы найти локацию для съемок. В дороге я списывалась со всеми модельными агентствами Грузии — так мы нашли потрясающие Ано из Troublemakerz agency. Меня искренне поразила отзывчивость тех людей, кто работает в сфере моды в Тбилиси. А когда ты идешь по центру города, чувствуется, как мода рождается прямо на улице. Это потрясающе, очень вдохновляющий город. Мечтаю сделать там еще одну съемку, но уже обязательно мужской линейки NNedre».