Gucci сделали коллаборацию с певцом и актером Гарри Стайлзом

Английский певец и актер Гарри Стайлз и модный дом Gucci выпустили совместную коллекцию. Она получила название HA HA HA, которое сложилось из инициалов Стайлза и креативного директора бренда Алессандро Микеле. Также оно отсылает к локальной шутке дизайнера и актера — напомним, они давно дружат и коллаборация была, скорее, вопросом времени.
Вдохновением для коллекции Gucci HA HA HA стала британская мода 60-70-х и искусство портных. В нее вошли клетчатые костюмы, костюмы с инфантильными принтами в виде овечек и медведей, кожаные куртки, пальто, кардиганы с монограммой модного дома, жилеты, брюки клеш и бабочки. Презентация коллекции прошла в миланском винтажном магазине Cavalli & Nastri.
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