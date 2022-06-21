Gucci сделали коллаборацию с певцом и актером Гарри Стайлзом

Английский певец и актер Гарри Стайлз и модный дом Gucci выпустили совместную коллекцию. Она получила название HA HA HA, которое сложилось из инициалов Стайлза и креативного директора бренда Алессандро Микеле. Также оно отсылает к локальной шутке дизайнера и актера — напомним, они давно дружат и коллаборация была, скорее, вопросом времени.