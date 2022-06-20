JW Anderson провели показ весна-лето 2023: сломанный скейт на свитере и футболки с вырезами-консервными банками

Так сломанный скейт стал частью свитера с разрезами на груди, футболки украсили вырезы в виде консервных банок, худи — CD-диски, а открыл показ образ, центром которого был велосипедный руль. Среди менее сюрреалистичных вещей коллекции — широкие джинсы, обувь на толстой подошве, украшенной стразами, свитеры и футболки, части которых скреплены зажимами, кожаные рукава-перчатки и свитшоты с картиной Рембрандта «Автопортрет с широко раскрытыми глазами».