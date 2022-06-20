JW Anderson провели показ весна-лето 2023: сломанный скейт на свитере и футболки с вырезами-консервными банками

Бренд JW Anderson показал коллекцию весна-лето 2023. Она соединила и мужские, и женские образы следующего сезона. Создатель и креативный директор дома Джонатан Андерсон продолжает укрепляться в звании главного модного сюрреалиста. На этот раз среди неожиданных элементов его одежды — CD-диски, сломанный скейт и крышки от консервных банок.
Так сломанный скейт стал частью свитера с разрезами на груди, футболки украсили вырезы в виде консервных банок, худи — CD-диски, а открыл показ образ, центром которого был велосипедный руль. Среди менее сюрреалистичных вещей коллекции — широкие джинсы, обувь на толстой подошве, украшенной стразами, свитеры и футболки, части которых скреплены зажимами, кожаные рукава-перчатки и свитшоты с картиной Рембрандта «Автопортрет с широко раскрытыми глазами».
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