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Dior провели показ новой кутюрной коллекции: танцовщицы фламенко и тореадоры

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Модный дом Dior показал новую круизную коллекцию. Шоу бренда прошло в испанском городе Севилья. Над коллекцией работала не только команда бренда во главе с креативным директором Марией Грацией Кьюри, но и локальные ремесленники. Эти мастера также сотрудничают с католической церковью.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Вдохновением для круизной коллекции стали сам город Севилья, а также жизнь и творчество испанской танцовщицы, певицы, актрисы, легенды фламенко Кармен Амайя. Так Мария Грация Кьюри показала на подиуме вариации многослойных платьев и юбок, которые отсылают к традиционному костюму исполнительниц фламенко. Кроме того, в коллекцию вошли костюмы, напоминающие образы тореадоров — с камзолами. брюками и шляпами, и платья, украшенные принтами по мотивам работ испанской художницы Марии Анхелес Вилы Тортоса.

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