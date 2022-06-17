Dior провели показ новой кутюрной коллекции: танцовщицы фламенко и тореадоры

Вдохновением для круизной коллекции стали сам город Севилья, а также жизнь и творчество испанской танцовщицы, певицы, актрисы, легенды фламенко Кармен Амайя. Так Мария Грация Кьюри показала на подиуме вариации многослойных платьев и юбок, которые отсылают к традиционному костюму исполнительниц фламенко. Кроме того, в коллекцию вошли костюмы, напоминающие образы тореадоров — с камзолами. брюками и шляпами, и платья, украшенные принтами по мотивам работ испанской художницы Марии Анхелес Вилы Тортоса.