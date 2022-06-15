В Строгановском дворце стартует выставка, посвященная русскому лоскутному шитью

Лоскутное шитье стало искусством в конце XIX века. Главные его принципы: мозаичная композиция, пропорциональность и ритмичность частей, многоплановость узора, яркие цветовые акценты. Развивалось искусство народного орнамента не в клубах и творческих объединениях, а в деревнях, се­лах и маленьких городах по всей стране. Это художественное разнообразие и можно будет увидеть на выставке.

Особую роль в формировании орнаментальных лоскутных композиций сыграл крестьянский костюм. В XIX веке он отличался сочетанием в одном предмете нескольких тканей и их соединением в узорные композиции. Такие примеры также вошли в экспозицию «Русского лоскутного шитья». Это традиционная одежда, в которой чередуются кружевные и тканые проставки, шелковые ленты и позумент из металлических нитей, цветная тесьма, блестки и пуговицы.

16 июня—13 сентября

Строгановский дворец, Невский пр., 17