Сеть офф-прайс магазинов Familia отмечает юбилей

В этом году сеть офф-прайс магазинов Familia празднует свой юбилей. Уже не первый год Familia отвечают за осознанный шопинг и дают возможность купить вещи премиальных мировых брендов и масс-маркета со скидками до 85%. Сейчас здесь можно найти одежду марок, которые временно приостановили работу в России, а также дизайнерские вещи в зоне Gold Brands.
Формат офф-прайса хорош тем, что ассортимент каждого магазина — микс из прошлых и новых коллекций, базовых и трендовых вещей, масс-маркета и премиальных брендов. В каждом магазине Familia свой ассортимент, часто представлены редкие находки и вещи в единственном экземпляре. На счет их оригинальности можно не переживать — байеры Familia выкупают одежду, обувь и аксессуары напрямую у поставщиков или на стоках. Недавно сеть начала сотрудничать с фэшн-инфлюенсерами.
модный инфлюенсер
«Я очень рада стать часть такого крутого проекта. Мы уже провели одну совместную съемку. При подготовке к ней я провела несколько часов, гуляя между рейлами, и была приятно удивлена ассортименту магазина. В Familia много классных трендовых вещей, качественных айтемов на все времена, интересная подборка обуви и аксессуаров. Также порадовало наличие моих любимых брендов, остановивших продажи в России. У нас впереди много модных съемок, смелых идей и интересных проектов. За таким форматом шопинга безусловно большое будущее, особенно в нынешних реалиях».
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