18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Сеть офф-прайс магазинов Familia отмечает юбилей

Поделиться:

пресс-служба Familia
пресс-служба Familia

В этом году сеть офф-прайс магазинов Familia празднует свой юбилей. Уже не первый год Familia отвечают за осознанный шопинг и дают возможность купить вещи премиальных мировых брендов и масс-маркета со скидками до 85%. Сейчас здесь можно найти одежду марок, которые временно приостановили работу в России, а также дизайнерские вещи в зоне Gold Brands.

пресс-служба Familia
пресс-служба Familia
пресс-служба Familia
пресс-служба Familia

Формат офф-прайса хорош тем, что ассортимент каждого магазина — микс из прошлых и новых коллекций, базовых и трендовых вещей, масс-маркета и премиальных брендов. В каждом магазине Familia свой ассортимент, часто представлены редкие находки и вещи в единственном экземпляре. На счет их оригинальности можно не переживать — байеры Familia выкупают одежду, обувь и аксессуары напрямую у поставщиков или на стоках. Недавно сеть начала сотрудничать с фэшн-инфлюенсерами.

Софи Елисеева

модный инфлюенсер

«Я очень рада стать часть такого крутого проекта. Мы уже провели одну совместную съемку. При подготовке к ней я провела несколько часов, гуляя между рейлами, и была приятно удивлена ассортименту магазина. В Familia много классных трендовых вещей, качественных айтемов на все времена, интересная подборка обуви и аксессуаров. Также порадовало наличие моих любимых брендов, остановивших продажи в России. У нас впереди много модных съемок, смелых идей и интересных проектов. За таким форматом шопинга безусловно большое будущее, особенно в нынешних реалиях».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: