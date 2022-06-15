Сеть офф-прайс магазинов Familia отмечает юбилей

Софи Елисеева

модный инфлюенсер

«Я очень рада стать часть такого крутого проекта. Мы уже провели одну совместную съемку. При подготовке к ней я провела несколько часов, гуляя между рейлами, и была приятно удивлена ассортименту магазина. В Familia много классных трендовых вещей, качественных айтемов на все времена, интересная подборка обуви и аксессуаров. Также порадовало наличие моих любимых брендов, остановивших продажи в России. У нас впереди много модных съемок, смелых идей и интересных проектов. За таким форматом шопинга безусловно большое будущее, особенно в нынешних реалиях».