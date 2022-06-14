Марка Novaya создала коллекцию, посвященную рисункам неизвестного петербургского художника

Карандашная графика неизвестного художника превратилась в принты, а также повлияла на выбор тканей. Наброски украсили рубашки и шорты, сшитые из тонкой вискозы, и полупрозрачный вязаный комплект из свитера, майки и невесомых брюк. Главные материалы дропа — отбеленный хлопок, травленная джинса в серо-бежевых оттенках с розоватыми прожилками и словно выгоревшая на солнце ткань с фрагментами старой краски. Такие материалы выбраны неслучайно — они отсылают к стенам домов, бетонному полу, пролетам парадных лестниц, окрашенным белой краской дверям, на которых бы отлично смотрелись найденные рисунки.