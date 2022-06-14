Марка Novaya создала коллекцию, посвященную рисункам неизвестного петербургского художника

Novaya выпустили новый Artistic дроп, который получил название Unknown. Он посвящен рисункам неизвестного петербургского художника. Работы, которые легли в основу коллекции, были найдены на съемочной площадке фильма. Среди вещей — аендерные рубашки, майки, удлиненные футболки, объемные шорты и брюки, хлопковый вязаный комплект из ажурного полотна, джинсы и куртки из стокового хлопка, брюки карго, белоснежные худи.
Карандашная графика неизвестного художника превратилась в принты, а также повлияла на выбор тканей. Наброски украсили рубашки и шорты, сшитые из тонкой вискозы, и полупрозрачный вязаный комплект из свитера, майки и невесомых брюк. Главные материалы дропа — отбеленный хлопок, травленная джинса в серо-бежевых оттенках с розоватыми прожилками и словно выгоревшая на солнце ткань с фрагментами старой краски. Такие материалы выбраны неслучайно — они отсылают к стенам домов, бетонному полу, пролетам парадных лестниц, окрашенным белой краской дверям, на которых бы отлично смотрелись найденные рисунки.
Есть в коллекции и цвет — часть оригинальных рисунков была помещена в цветные прозрачные пластиковые папки и отсканирована. Эти изображения с помощью шелкографии, сублимации и прямой печати нанесены на ткани.
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