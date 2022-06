Cocoshnick Headdress выпустили летнюю коллекцию с соломенными шляпами и панамами

Шляпы выполнены из натуральной неокрашенной соломы и декорированы замшевыми нитями, шнурками, бусинами, обвесами в инфантильной эстетике, разнообразными патчами, нашивками, натуральными камнями, жемчугом. Например, модель шляпы-канотье Best Girl украшают замшевый шнур, натуральные камни, нашивка с надписью «baby, you are golden» и съемная цепь с жемчугом. Панаму и берет из джинсы дополнили брендированные элементы из натуральной кожи, а кепки из стопроцентного хлопка в салатовом и розовом цветах — лозунги коллекции.