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Cocoshnick Headdress выпустили летнюю коллекцию с соломенными шляпами и панамами

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пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress

Петербургская марка головных уборов Cocoshnick Headdress показала летнюю коллекцию Summertime Madness. В нее вошли пять соломенных шляп, панама и берет из денима, а также две кепки из хлопка.

пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress
пресс-служба Cocoshnick Headdress

Шляпы выполнены из натуральной неокрашенной соломы и декорированы замшевыми нитями, шнурками, бусинами, обвесами в инфантильной эстетике, разнообразными патчами, нашивками, натуральными камнями, жемчугом. Например, модель шляпы-канотье Best Girl украшают замшевый шнур, натуральные камни, нашивка с надписью «baby, you are golden» и съемная цепь с жемчугом. Панаму и берет из джинсы дополнили брендированные элементы из натуральной кожи, а кепки из стопроцентного хлопка в салатовом и розовом цветах — лозунги коллекции.

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