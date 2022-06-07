У Русского музея вышла коллекция, посвященная работам художников XX века: Малевича, Суетина и Стенберга

Русский музей создал коллекцию одежды и аксессуаров по мотивам творчества художников XX века. Худи, футболки, шоперы и панамы украсили принты в виде картин Казимира Малевича, Николая Суетина и Георгия Стенберга.
Над коллекцией «Русский авангард» работала петербургская компания «Невская вышивка». Среди вещей, например, красные и черные панамы со «Спортсменами» Малевича, футболки и шоперы с его же «Головой крестьянина». Коллекцию в качестве моделей представили сотрудники Русского музея и их родственники. Заказать одежду и аксессуары можно на сервисе «Юла».
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