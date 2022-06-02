befree выпустили коллаборацию с петербургской художницей Ritul

Бренд befree показал коллекцию, созданную в коллаборации с художницей из Петербурга Ритой Сапоговой — Ritul. Эта совместная работа дала старт новому проекту марки, посвященному сотрудничеству с россискими художниками. Раз в квартал befree будут выпускать коллаборацию с новым героем.
Ritul работает с разными техниками и направлениями: живописью, 3D-графикой, стрит-артом, шелкографией и маркерами. В стиле наив художница создает иллюстрации с забавными персонажами, которые и украсили вещи из коллаборации с befree. Коллекция состоит из ярких платьев, укороченных топов с завязками на талии, хлопкового костюма, унисекс-футболок, двусторонней панамы и шопера. В лукбуке снялись певица Mirele (Ева Гурари) и подписчики бренда.
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