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befree выпустили коллаборацию с петербургской художницей Ritul

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пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree

Бренд befree показал коллекцию, созданную в коллаборации с художницей из Петербурга Ритой Сапоговой — Ritul. Эта совместная работа дала старт новому проекту марки, посвященному сотрудничеству с россискими художниками. Раз в квартал befree будут выпускать коллаборацию с новым героем.

пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree
пресс-служба befree

Ritul работает с разными техниками и направлениями: живописью, 3D-графикой, стрит-артом, шелкографией и маркерами. В стиле наив художница создает иллюстрации с забавными персонажами, которые и украсили вещи из коллаборации с befree. Коллекция состоит из ярких платьев, укороченных топов с завязками на талии, хлопкового костюма, унисекс-футболок, двусторонней панамы и шопера. В лукбуке снялись певица Mirele (Ева Гурари) и подписчики бренда.

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