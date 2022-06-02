befree выпустили коллаборацию с петербургской художницей Ritul

Ritul работает с разными техниками и направлениями: живописью, 3D-графикой, стрит-артом, шелкографией и маркерами. В стиле наив художница создает иллюстрации с забавными персонажами, которые и украсили вещи из коллаборации с befree. Коллекция состоит из ярких платьев, укороченных топов с завязками на талии, хлопкового костюма, унисекс-футболок, двусторонней панамы и шопера. В лукбуке снялись певица Mirele (Ева Гурари) и подписчики бренда.