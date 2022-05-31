В шоуруме Subbota store пройдет поп-ап бренда Masterpeace

Кроме того, в поп-апе примут участие платья с сочными принтами, тельняшки с ручным кружевом, романтичные блузы бренда. На протяжении всех четырех дней будет действовать скидка в 10%. А только 2 июня можно сделать предзаказ на платья по индивидуальным пожеланиям. Например, выбрать вместе с дизайнером ткань, принт, длину.

2—5 июня

Старт 2 июня в 19:00

Subbota store, ул. Караванная, 14А