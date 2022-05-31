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В шоуруме Subbota store пройдет поп-ап бренда Masterpeace

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В четверг, 2 июня, в Subbota store стартует поп-ап бренда Masterpeace, который продлится до конца недели. На него приедет дизайнер марки Женя Линович и привезет новинки, созданные специально для Петербурга.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Кроме того, в поп-апе примут участие платья с сочными принтами, тельняшки с ручным кружевом, романтичные блузы бренда. На протяжении всех четырех дней будет действовать скидка в 10%. А только 2 июня можно сделать предзаказ на платья по индивидуальным пожеланиям. Например, выбрать вместе с дизайнером ткань, принт, длину.

2—5 июня

Старт 2 июня в 19:00

Subbota store, ул. Караванная, 14А

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