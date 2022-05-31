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Бренд CHARUEL выпустил летнюю капсулу

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Российский бренд CHARUEL представил свою летнюю капсулу. В нее вошли базовые и акцентные платья, летние костюмы: от классических льняных троек до неформальных комплектов с бермудами, брюки палаццо и воздушные юбки.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Коллекцию можно разделить на две части. Первая состоит из вещей простых силуэтов, в них сочетаются выверенные линии — знаковые для бренда, натуральные ткани и минималистичная фурнитура. Вторая часть коллекции отличается сложным дизайном и деталями. Это жакеты с фигурными вытачками, платья с объемными рукавами, юбки с воланами, блузы с завязками.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

При создании капсулы команда CHARUEL работала с дышащими материалами: льном, хлопком, вискозой. Цветовая палитра включает как яркие цвета: электрик, манго, травяной зеленый, бирюзовый, так и приглушенные: экрю, шалфей, пыльно-розовый, песочный, а также классический черный.

Интернет-магазин CHARUEL

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