Бренд CHARUEL выпустил летнюю капсулу

Коллекцию можно разделить на две части. Первая состоит из вещей простых силуэтов, в них сочетаются выверенные линии — знаковые для бренда, натуральные ткани и минималистичная фурнитура. Вторая часть коллекции отличается сложным дизайном и деталями. Это жакеты с фигурными вытачками, платья с объемными рукавами, юбки с воланами, блузы с завязками.