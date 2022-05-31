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Jacquemus прекращают поставки в Россию

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Французский бренд Jacquemus отказался от новых поставок в Россию. По информации «Ведомостей», об этом российским партнерам сообщил сам дизайнер и основатель бренда Симон Порт Жакмюс.

David Dee Delgado/Getty Images

Среди причин прекращения сотрудничества закон, который запрещает вести бизнес в России (в случае нарушения Федерации текстильной промышленности Франции может лишить бренд финансирования и оштрафовать на 30 000 евро), и отношение самого дизайнера к российской спецоперации на территории Украины. О своем решении Жакмюс рассказал российским партнерам в «очень эмоциональном письме».

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