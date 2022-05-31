Jacquemus прекращают поставки в Россию

Среди причин прекращения сотрудничества закон, который запрещает вести бизнес в России (в случае нарушения Федерации текстильной промышленности Франции может лишить бренд финансирования и оштрафовать на 30 000 евро), и отношение самого дизайнера к российской спецоперации на территории Украины. О своем решении Жакмюс рассказал российским партнерам в «очень эмоциональном письме».