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Деконструкция, фотопринты и яркие цвета: марка Svoya представила летнюю коллекцию

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Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky

У марки Svoya вышел летний дроп, который получил название «Закат». Коллекция символизирует разрушение, конец привычных визуальных догм и привычного хода жизни. Именно поэтому в ее основе контрасты — дорогие ткани, обработанные преднамеренно грубо, неаккуратные разрезы и торчащие нитки.

Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky

С другой стороны, дроп не лишен оптимизма. За него отвечают яркие цвета: розовый, зеленый, ультрафиолет, и фотопринты с изображением подснежников. Что касается вещей, то в коллекцию вошли легкий плащ цвета закатного неба, деконструированная юбка в тон, а также сумка и комбинация, лонгсливы с фотопринтами, топы, костюм-двойка с шортами и традиционные для марки шелковые платья.

Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky
Wasiliy Gretzky

Кампейн Svoya снимали в Тбилиси (марка перебралась в Грузию и уже открыла там шоурум и мастерскую), в модернистском комплексе жилых зданий, построенных по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили.

Фото: Wasiliy Gretzky

Модель: Svetlana Mart

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